Ponovno krenule prijave za fotonaponske elektrane u obiteljskim kućama, dostupno 20,5 milijuna eura

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorio je Javni poziv za sufinanciranje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama.

Poziv je početkom rujna bio privremeno zatvoren, no zbog velikog interesa građana, inicijalni budžet od 10 milijuna eura je udvostručen pa je sada za ovaj program ukupno dostupno čak 20,5 milijuna eura.

Sredstva su namijenjena sufinanciranju ugradnje fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe na krovovima postojećih obiteljskih kuća ili pripadajućih pomoćnih objekata. Pravo na prijavu imaju isključivo fizičke osobe – vlasnici ili suvlasnici kuća koji u trenutku puštanja elektrane u pogon imaju prebivalište na toj adresi. Kroz ovaj poziv im je omogućeno sufinanciranje do 50% opravdanih troškova, odnosno do 600 eura po kilovatu (kW) nazivne snage ugrađene elektrane. U obzir dolaze isključivo elektrane koje su ugrađene i puštene u pogon od 1. siječnja 2025. godine.

Interes građana za proizvodnju vlastite zelene energije sve je veći, što potvrđuje više od 5.100 zaprimljenih prijava u sklopu dosadašnjeg poziva. Dodatnim budžetom Fond je sufinanciranje omogućio još većem broju kućanstava čime podržava njihovu energetsku neovisnost i direktna ulaganja u zelenu tranziciju.

Također će Fond 17. listopada objaviti i dodatan poziv vrijedan 7,5 milijuna eura, namijenjen onima koji su svoje fotonaponske elektrane ugradili tijekom 2024. godine. Njime će se financijska potpora omogućiti i građanima koji su ulaganje u obnovljive izvore energije već proveli o vlastitom trošku, naravno uz uvjet da udovoljavaju svim potrebnim uvjetima navedenima u pozivu. Sa zaprimanjem prijava planira se započeti 29. listopada 2025. godine.

Za oba javna poziva se prijave podnose isključivo elektronički, putem sustava eFZOEU, uz korištenje Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS). U ime prijavitelja prijavu može podnijeti i opunomoćenik, ako raspolaže punomoći ovjerenoj kod javnog bilježnika.

Program poticanja ugradnje fotonaponskih elektrana koji Fond provodi u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije i Ministarstvom gospodarstva pokazao se kao jedan od najuspješnijih nacionalnih modela poticanja energetske tranzicije kućanstava. Njegovim provođenjem smanjuju se emisije stakleničkih plinova, povećava energetska neovisnost, snižavaju troškovi kućanstvima te se doprinosi ostvarivanju nacionalnih ciljeva u području korištenja obnovljivih izvora energije.