Porasle zalihe gotovih industrijskih proizvoda

Ukupne zalihe gotovih industrijskih proizvoda na kraju studenoga prošle godine u usporedbi sa zalihama na kraju listopada veće su za 5,5 posto, dok su u usporedbi sa zalihama na kraju studenoga lani veće za 11,9 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Prema glavnim industrijskim grupacijama (GIG), na mjesečnoj razini najviše su porasle zalihe kapitalnih proizvoda, za 16,6 posto. Porasle su i zalihe netrajnih proizvoda za široku potrošnju, za 9,7 posto, trajnih proizvoda za široku potrošnju, za 2,6 posto te intermedijarnih proizvoda, za 1,5 posto.

Istodobno su zalihe energije smanjene za 1,4 posto.

Na godišnjoj razini, najviše su porasle zalihe netrajnih proizvoda za široku potrošnju, za 18,6 posto. Slijede zalihe intermedijarnih proizvoda s rastom od 9,4 posto te zalihe energije koje su porasle za devet posto.

S druge strane, zalihe kapitalnih proizvoda smanjene su za 16,4 posto, a trajnih proizvoda za široku potrošnju za 10,7 posto.

Prema područjima i odjeljcima Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD), na mjesečnoj razini zalihe u rudarstvu i vađenju pale su za 9,2 posto, a na godišnjoj za 0,1 posto. U prerađivačkoj su industriji zalihe na mjesečnoj razini porasle za 6,5 posto, a na godišnjoj razini za 12,6 posto.

U sklopu prerađivačke industrije na mjesečnoj razini najveći rast zaliha zabilježen je u proizvodnji strojeva i uređaja, za 73 posto, u proizvodnji duhanskih proizvoda, za 39,2 posto te proizvodnji pića, za 35 posto.

Istodobno, najveći pad zaliha zabilježen je u proizvodnji ostalih prijevoznih sredstava, za 26,3 posto te proizvodnji papira i proizvoda od papira, za 15,8 posto.

Na godišnjoj razini u sklopu prerađivačke industrije najviše su porasle zalihe u proizvodnji električne opreme, za 47,7 posto, a najviše su pale u proizvodnji ostalih prijevoznih sredstava, za 48 posto.

