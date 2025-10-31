Porezna uprava objavila najnoviju listu dužnika. Na prvom mjestu poduzetnica s nevjerojatnih 69,9 milijuna eura

Porezna uprava objavila je najnoviju listu poreznih dužnika, na kojoj se nalazi više od 1.300 pravnih osoba, gotovo četiri tisuće fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost, kao i više od 27 tisuća građana.

Sukladno zakonu, popis dospjelih i neplaćenih dugova objavljuje se 31. listopada svake godine. Pritom, na novom popisu fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost nalazi se njih 3.777, na popisu dužnika pravnih osoba ima ukupno 1.316 subjekata, dok se popis ostalih poreznih obveznika – građana zaustavlja na brojci 27.077.

Listu pravnih osoba dužnika predvodi D.M.G.S Trade desk iz Rijeke s ukupnim iznosom duga od 39,8 milijuna eura, a slijedi Ma.Di.trading consulting iz Zagreba s 30,7 milijuna eura. Kada je riječ o tim dvjema tvrtkama, iz Porezne uprave napominju da su provedene dodatne mjere radi provjere mogućih elemenata prikrivanja imovine i izbjegavanja plaćanja poreznog duga.

Treća je Tvornica duhana Udbina u stečaju s dugom od 23,7 milijuna eura, četvrta Damex Gradnja u stečaju sa 11,45 milijuna eura, peto društvo Impex DMD s 9,7 milijuna eura duga itd.

Kada je riječ o listi građana, pri vrhu se nalazi dio osoba povezanih s nekim gore navedenim tvrtkama. Tako je predvodi Gordana Dobrijević iz Rijeke s ukupnim iznosom duga od 69,9 milijuna eura, najvećim dijelom na ime duga posebnih poreza i trošarina. Ona je direktorica tvrtke D.M.G.S Trade desk, čija je djelatnost posredovanje u trgovini na veliko gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama.

Druga na listi je Mara Dobrijević s dugom od 39,8 milijuna eura, a koja se navodi kao vlasnica i osnivačica D.M.G.S Trade deska.

S dugom od 30,7 milijuna eura slijedi Pasquale Fernicola s prebivalištem u Napoliju u Italiji, a koji se vodi kao direktor Ma.Di.trading consultinga. Četvrti na listi je Antonio Cibelli također iz Napolija, a duguje podjednak iznos kao i njegov prethodnik na listi.

Za ovih četvero građana iz Porezne uprave također napominju da su proveli dodatne mjere radi provjere mogućih elemenata prikrivanja imovine i izbjegavanja plaćanja poreznog duga.

Peti na listi je Josip Mrvelj s dugom od 23,3 milijuna eura, a koji je član društva Tvornica duhana Udbina. S gotovo identičnim dugom slijedi Josip Maslać, također iz Zagreba, pa Željko Mrvelj koji isto duguje spomenuti iznos, tu su zatim Francesco i Antonio Ćibar sa po 20,4 milijuna eura duga itd. Inače, na listi je ukupno 12 građana s dugom koji premašuje 20 milijuna eura, a najvećim dijelom njihov dug se odnosi na posebne poreze i trošarine.

Naposljetku, kada je riječ o fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost, to jest obrtnici, na vrhu liste izdvajaju se Andrej Peras iz Varaždina s ukupnim dugom od 20,4 milijuna eura te Krunoslav Katalenić iz Novog Marofa s praktički identičnim iznosom.

Podsjetimo, Porezna uprava bez pristanka poreznog obveznika objavljuje na svojim mrežnim stranicama popis dospjelih i neplaćenih dugova po osnovi poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit, poreza na dohodak i prireza, doprinosa za obvezna osiguranja, trošarina, posebnih poreza, poreza na promet nekretnina, iznosa na ime naknade za koncesiju te carina.

Pritom, za fizičke osobe koje obavljaju djelatnost objava slijedi ako je ukupni iznos duga veći od 13,3 tisuće eura, za pravne osobe ako je veći od 39,8 tisuća eura, a za sve ostale porezne obveznike (građane) ako premašuje iznos od 1.990,84 eura, pojasnili su iz Porezne uprave.