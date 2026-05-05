Porezna uprava: Zbog digitalne transformacije dio usluga nedostupan

Porezna uprava Ministarstva financija izvijestila je da će zbog provedbe projekta digitalne transformacije i prelaska dijela sustava na novu infrastrukturu, dio usluga biti privremeno nedostupan.

Kako su naveli, poreznim obveznicima bit će nedostupno podnošenje SNU (Specifikacija nepovezanih uplata) te predaja JOPPD obrazaca i izmjena ovlaštenika od 5. svibnja u 16 sati do 11. svibnja 2026. u 8 sati. Elektroničke usluge i servisi za građane i poduzetnike bit će nedostupni od 8. svibnja u 16 sati do 11. svibnja u 8 sati.

Za vrijeme trajanja nedostupnosti, sustavi fiskalizacije računa i eRačuna te dodjela OIB-a radit će nesmetano, dodaju.



“Kako se radi o izvanrednim okolnostima nedostupnosti sustava, porezni obveznici koji će u navedenom razdoblju isplaćivati plaću i mirovinu, plaćanja obveza po JOPPD obrascima mogu provoditi i u razdoblju nedostupnosti sustava dok će predaju obrasca JOPPD-a izvršit po dostupnosti sustava. Tako predani JOPPD obrasci smatrat će se predanima u zakonskom roku”, naveli su iz PU.