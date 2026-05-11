Porsche gasi nekadašnju Rimčevu tvornicu e-bicikala i još jednu tvrtku u Zagrebu

Tvrtke Porsche eBike Performance i tvrtka Cetitec koje posluju u Njemačkoj i Hrvatskoj bit će ugašene – odlučio je njihov vlasnik Porsche. Gasi se i tvrtka Cellforce, no ona nema tvrtku u Hrvatskoj.

Njemački Porsche objavio je kako će ugasiti tvrtku Porsche eBike Performance sa sjedištem u Ottobrunnu, kao i njezinu tvrtku u Zagrebu. Zagrebačka tvrtka koja je zadnjih godina poslovala pod Porscheovim imenom do akvizicija je bila Rimčeva tvornica Greyp bicikala.

U Njemačkoj i Hrvatskoj zapošljava oko 350 zaposlenika. Osnovan je s ciljem razvoja visokoučinkovitih pogonskih sustava za e-bicikle i njihove globalne prodaje. Zbog temeljno promijenjenih tržišnih uvjeta za pogonske sustave e-bicikala, aktivnosti zajedničkog pothvata bit će obustavljene – navodi se u Porscheovom priopćenju. Kao obrazoženje za gašenje navodi se strateški fokus Porschea na osnovno poslovanje.

Prema podacima iz sudskog registra, hrvatska podružnica u stopostotnom vlasništvu Porschea. Suvlasnici su Mate Rimac, (Rimčev dizajner) Adriano Mudri, Krešimir Hlede i tvrtka Greyp ESOP.

Gasi se i čakovečki Cetitec

“Moramo se ponovno usmjeriti na naše osnovno poslovanje. To je neizostavan temelj za uspješno strateško restrukturiranje. Zbog toga smo prisiljeni na bolne rezove – uključujući i naše podružnice” – rekao je Michael Leiters, predsjednik Uprave Porschea.

Tvrtka Cetitec još jedna je žrtva novih odluka menadžmenta. Ona je razvijala specijalizirani softver za podatkovnu komunikaciju za Porsche i cijelu Volkswagen grupu. I ovdje su se tržišni uvjeti promijenili, a razvojni opsezi premjestili. Uprava Cetitec GmbH stoga će pokrenuti razgovore s radničkim vijećem o zatvaranju tvrtke. Oko 60 zaposlenika u Njemačkoj i 30 u Hrvatskoj (u Čakovcu) pogođeno je ovom odlukom.

U sklopu strateškog restrukturiranja Porschea i njegove strategije pogonskih sustava otvorene prema različitim tehnologijama, zaključeno je da ni tvrtka Cellforce više nema dovoljno održivu dugoročnu perspektivu. Uprava će stoga pokrenuti razgovore s radničkim vijećem o zatvaranju tvrtke. Oko 50 zaposlenika je pogođeno ovom odlukom.

Značajno reduciranje broja zaposlenih te tvrtke Forbes Hrvatska najavljivao je još prošle godine prenoseći informacije Der Spiegela. Tada je trebala “preživjeti” samo mala istraživačko razvojna jedinica. Porsche je u Cellforce Group uložio 2021. godine. U početku je to bio zajednički pothvat Porschea AG i proizvođača baterijskih ćelija CustomCells, a 2023. Porsche je preuzeo cijeli posao s obećanjem da će proizvoditi baterijske ćelije visokih performansi u znatno većem obujmu.