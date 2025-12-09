Posao vrijedan milijun eura. Petrol pustio u rad pet novih ultrabrzih punionica

Petrol je na odmorištima Sesvete Istok i Sesvete Zapad pustio u rad pet novih ultrabrzih punionica s ukupno 10 priključaka, čime je dodatno osnažena mreža za električna vozila na jednom od najprometnijih autocestovnih pravaca u Hrvatskoj.

Punionice su smještene na Petrolovim modernim prodajnim mjestima s brojnim sadržajima, uključujući restorane, trgovine i ugostiteljsku ponudu, što vozačima omogućuje ugodno i praktično iskustvo punjenja.

“Od proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, preko pametnih rješenja za gradove, pa sve do razvoja brze i pouzdane infrastrukture za e-mobilnost – Petrol gradi energetsku budućnost Hrvatske i potvrđuje svoju vodeću poziciju u energetskoj tranziciji. Deset novih priključaka visoke snage na jednom od najvažnijih prometnih koridora predstavlja značajan iskorak u izgradnji moderne infrastrukture za električna vozila i doprinos europskom putu prema održivoj mobilnosti. U sljedećih godinu dana instalirat ćemo najmanje 40 novih brzih priključaka diljem Hrvatske, čime dodatno ubrzavamo prijelaz prema održivoj mobilnosti“, izjavio je predsjednik Uprave Petrola Hrvatska Ante Mandić.

Nove punionice ubrzavaju usklađivanje Hrvatske s AFIR direktivom i povezuju je s europskim koridorima, vozačima nudeći brzo i napredno punjenje. Petrol trenutno u Hrvatskoj upravlja sa 142 punionice i ukupno 262 priključka, među kojima je 35 ultrabrzih punionica snage od 150 do 400 kW, sa 64 priključka pojedinačne snage veće od 150 kW. U regiji Grupa Petrol upravlja s više od 1100 priključaka, čime se potvrđuje kao jedan od vodećih regionalnih pružatelja usluga e-mobilnosti.

Voditelj e-mobilnosti u Petrolu, Adrian Onorato, naglašava kako nove punionice „omogućuju punjenje najnovije generacije električnih vozila u vrlo kratkom vremenu, a dvostruki priključci osiguravaju maksimalnu protočnost. Stabilnost sustava osigurana je izgradnjom transformatora na obje lokacije, što je preduvjet za pouzdano funkcioniranje ovako snažne opreme. Punjenje se može pokrenuti putem OneCharge aplikacije, RFID kartice ili jednostavnim plaćanjem na POS uređaju ili blagajni, što korisnicima pruža brzo i intuitivno iskustvo.“

Na odmorištu Sesvete Istok instalirane su tri ultrabrze punionice snage 300 kW, dok su na Sesvete Zapad postavljene dvije, što donosi ukupno deset priključaka visoke snage. Riječ je o lokacijama koje strateški povezuju Zagreb sa sjevernom Hrvatskom i Mađarskom. Projekt je realiziran u suradnji s Hrvatskim autocestama te uz potporu europskih fondova kroz inicijativu MULTI-E. Vrijednost ulaganja iznosi gotovo milijun eura, od čega je 20 % financirano iz EU fondova.

Petrol je u Hrvatskoj prisutan gotovo 30 godina i jedan je od vodećih investitora u e-mobilnost i obnovljive izvore energije; realizacijom vjetroelektrane Dazlina, uz tri nove solarne elektrane i VE Glunča i Ljubač, koje su u 2024. proizvele više od 125 GWh električne energije, ukupna instalirana snaga projekata OIE u Hrvatskoj dosegnut će približno 100 MW.