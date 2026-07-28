Poslovni rezultati Luke Ploče za prvih šest mjeseci: Prihodi zadržani na prošlogodišnjoj razini

Grupa Luka Ploče objavila je konsolidirani financijski izvještaj za prvih šest mjeseci 2026. godine, a nekonsolidirani izvještaj za isto razdoblje je objavilo i Društvo Luka Ploče d.d.

Grupa Luka Ploče, koju čine Luka Ploče d.d. (”Društvo”), Pomorski servis Luka Ploče d.o.o., Luka šped d.o.o. i Pločanska plovidba d.o.o. ostvarila je u prvih šest mjeseci prihod od 13.542.008,15 eura, odnosno 1,6 posto manje nego u istom razdoblju prošle godine. EBITDA marža Grupe Luka Ploče za period prvih šest mjeseci ove godine iznosila je 31,4 posto, dok je u prvih šest mjeseci 2025. godine iznosila 29,7 posto.

Prihodi od prodaje lučkih usluga, špedicije, pomorskih usluga, brodarskih usluga i ostalih usluga veći su za 2,4 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Luka Ploče d.d. („Društvo“) ostvarila je u prvih šest mjeseci 12.244.216,68 eura prihoda, što je gotovo na prošlogodišnjoj razini te je zabilježen tek blagi pad od 0,5 posto. Prihodi od prodaje lučkih usluga veći su za 2,3 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a EBITDA marža za period od prvih šest mjeseci ove godine iznosi 31,5 posto, dok je lani u istom razdoblju iznosila 29,3 posto.

“Unatoč izazovnim okolnostima, posebno vezanima uz naše partnere u Bosni i Hercegovini, poslovni rezultati ostali su na razini prošlogodišnjih. Rast prometa generalnih tereta potvrđuje otpornost dijela našeg poslovanja, no promjene na tržištu zahtijevaju prilagodbu kako bismo dugoročno očuvali održivost i konkurentnost. Luka Ploče uvelike ovisi o gospodarskoj situaciji u Bosni i Hercegovini te boljoj iskorištenosti prometnog koridora Vc, čiji puni potencijal još nije ostvaren. Nastavit ćemo donositi odgovorne poslovne odluke kako bismo očuvali održivost poslovanja i bili spremni iskoristiti buduće prilike za rast“, istaknuo je predsjednik Uprave Hrvoje Livaja.

U prvih šest mjeseci 2026. godine, promet preko luke Ploče iznosio je 1.343.452 tona robe, što je šest posto manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Pad ukupnog prometa ponajviše je posljedica smanjenja prometa rasutih tereta za 45 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a posebno je na to utjecao pad prekrcaja ugljena. Na pad prometa rasutih tereta značajno su utjecale okolnosti o kojima je Društvo ranije obavijestilo investitore, ponajprije otvaranje stečajnog postupka nad društvom Koksara d.o.o. Lukavac iz Bosne i Hercegovine te obustava integralne proizvodnje čelika u društvu Nova željezara Zenica d.o.o. iz Bosne i Hercegovine.

Istodobno, zabilježen je rast prometa generalnih tereta od 28 posto i tekućih tereta od 11 posto u odnosu na isto razdoblje 2025. godine. Rast prometa generalnih tereta posebno je značajan s obzirom na to da je riječ o segmentu poslovanja s višom dodanom vrijednosti obzirom da se generalni tereti uglavnom usmjeravaju prema lukama koje nude konkurentne uvjete i višu kvalitetu usluge. Ostvareni rast predstavlja pozitivan pokazatelj tržišne pozicije Društva i sposobnosti privlačenja novih poslovnih partnera.

Zbog značajnog pada prometa rasutih tereta te prestanka poslovanja ključnih kupaca u tom segmentu (Koksara d.o.o. Lukavac i Nova željezara Zenica d.o.o.), Uprava Društva pokrenula je organizacijske promjene s ciljem usklađivanja broja zaposlenih s očekivanim opsegom poslovnih aktivnosti.

Broj zaposlenih u Grupi smanjen je s 406 na 372 zaposlenika, dok je broj zaposlenih u Društvu smanjen s 352 na 317 zaposlenika, u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Smanjenje broja zaposlenih rezultat je sporazumnih prestanaka radnog odnosa te provedbe programa restrukturiranja. U sklopu racionalizacije poslovanja ukinut je dio organizacijskih jedinica i pojedinih radnih mjesta, a do kraja 2026. godine očekuje se smanjenje broja zaposlenih za 25 radnika čiji su ugovori u otkaznom roku.

Grupa Luka Ploče, kao i Luka Ploče d.d. imaju zadovoljavajuću razinu likvidnosti koja je dostatna za izvršavanje svih dospjelih obveza.