Postavljen kamen temeljac za novu tvornicu čipsa pored Bjelovara

Kamen temeljac za novu tvornicu čipsa postavljen je u kompleksu tvrtke Intersnack Adria d.o.o. u Hercegovcu pored Bjelovara, čime je službeno pokrenuto ulaganje od 25 milijuna eura u modernizaciju proizvodnje i povećanje kapaciteta.

Svečanosti postavljanja kamena temeljca prisustvovali su državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Goran Romek, župan Bjelovarsko-bilogorske županije Marko Marušić, načelnik općine Hercegovac Boro Bašljan te predstavnici Hrvatske gospodarske komore.

“Ova investicija je potvrda da se naše znanje, trud i rezultati prepoznaju na najvišim razinama Intersnack grupe”, izjavio je direktor tvornice Josip Cvetko, dodavši da je tvornica koja se počinje graditi rezultat predanog rada i uspjeha kojeg su postigli proteklih godina.

Nova tvornica omogućit će značajno povećanje proizvodnog kapaciteta s trenutnih približno 5000 tona godišnje na 10.000 tona proizvoda. Projektom je predviđeno otvaranje između 50 i 100 novih radnih mjesta u tvornici koja posluje u Hercegovcu još od 1977. godine i već godinama je uvjerljivo najveći poslodavac u tom kraju. Cvetko je istaknuo da će zahvaljujući najmodernijoj opremi i tehnologiji nova proizvodnja biti pametnija, brža i kvalitetnija uz značajno manji utjecaj na okoliš.

Direktor Intersnack Adria za Centralnu i Istočnu Europu Janko Krandarov istaknuo je da je Hrvatska centar regije za tu tvrtku, a Hercegovac predstavlja centar proizvodnje. “Prepoznali smo Hrvatsku ne samo zbog vrijednih ljudi, nego i zbog lokalnih kooperanata koji već godinama osiguravaju kvalitetan krumpir za proizvodnju čipsa”, rekao je Krandarov.

Završetak radova na novoj tvornici planiran je u zadnjem kvartalu 2026. godine.