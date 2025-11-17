Poticaji za električne automobile – hrvatske tvrtke najzainteresiranije za BYD, slijede Tesla i Hyundai

BYD je uvjerljivo najpopularnija marka prema interesu hrvatskih obrtnika i tvrtki za poticaje za električna automobile. Čak 31,9 posto za sada obrađenih zahtjeva odnosi se na tog kineskog proizvođača.

Preliminarni izvještaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otkriva kako europski proizvođači električnih automobila gube bitku. Na natječaju za subvencioniranje električnih vozila hrvatskim obrtnicima i pravnim osobama uvjerljivo najzanimljivija marka bila je BYD. Za njihove modele podneseno je 31,9 posto zahtjeva na natječaju. Drugo mjesto drži Tesla s 10 posto zahtjeva, a treće Hyundai s 5,4 posto. Podsjetimo se, na prošlogodišnjem natječaju za fizičke osobe prvo mjesto držala je Tesla. No, BYD tada još nije bio prisutan na hrvatskom tržištu.

Tek nakon ove tri marke nalaze se europski proizvođači. Najpopularnija je Škoda (5%), a slijede Renault (4,8%), BMW (3,6%), Opel (3%) i Volkswagen (3%), japanska Toyota (2,8%) i Peugeot (2,4%). Kako je riječ o privremenim rezultatima, moguće su izmjene u slučaju odustajanja ili izbora drugog proizvođača. Manje promjene moguće su i zbog toga što još nisu obrađene sve prijave.

U tijeku natječaj za poticaje taksistima i prijevoznicima

Nije objavljeno kako su navedene marke raspoređene prema vrstama vozila. Najveći interes bio je za kupnju automobila (78%), motornih vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase 3,5 tone (12%) te za mopede (8%).

Ovaj natječaj nije se odnosio na obrtnike i pravne osobe koje se bave djelatnošću prijevoza putnika vozilom s vozačem na zahtjev te cestovni prijevoz robe i Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila.

Trenutno je u javnom savjetovanju i poziv Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije vrijedan 45 milijuna eura za sufinanciranje električnih automobila za poduzeća ili obrte registrirane za cestovni prijevoz robe ili taksi usluge.