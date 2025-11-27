Potpisan sporazum o pripremi i provedbi strateškog projekta “KOdeCO net zero”

U Ministarstvu gospodarstva potpisan je Sporazum o pripremi i provedbi strateškog projekta „KOdeCO net zero“ sukladno Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, a koji su potpisali ministar Ante Šušnjar, predsjednik Uprave Holcim Hrvatska Dario Vrabec i član Uprave Holcim Hrvatska Mihajlo Mirković.

Ministar Šušnjar naglasio je kako projekt KOdeCO net zero predstavlja važan iskorak za domaću industriju i širu zajednicu: „Projekt KOdeCO net zero potvrđuje kako industrija u Hrvatskoj može uvoditi napredne tehnologije koje smanjuju emisije i čine proizvodne procese modernijima i učinkovitijima. Ovim ulaganjem jačamo konkurentnost, doprinosimo zaštiti okoliša i stvaramo dugoročne gospodarske koristi za Istarsku županiju i cijelu Hrvatsku.“

„Holcimov KOdeCO net zero projekt prepoznat je kao prvi i jedini veliki hrvatski projekt sufinanciran iz EU Inovacijskog fonda. Ponosan sam što je prepoznata njegova kvaliteta i važnost za zelenu tranziciju Hrvatske. Naš je cilj realizirati ga u kratkom roku te time otvoriti put prema prvoj ugljično neutralnoj tvornici cementa u Hrvatskoj i regiji, među prvima i u Europskoj uniji. Vjerujemo kako će strateški status omogućiti bržu i učinkovitiju provedbu svih potrebnih koraka“, izjavio je prilikom potpisivanja Sporazuma predsjednik Uprave Holcim Hrvatska Dario Vrabec.

Projekt je usmjeren na modernizaciju industrijske proizvodnje cementa kroz uvođenje tehnologija za potpuno uklanjanje emisija ugljikova dioksida. Predviđena je izgradnja postrojenja za hvatanje, ukapljivanje, privremeno skladištenje i otpremu CO₂, što predstavlja jedan od najnaprednijih tehnoloških zahvata u industriji cementa u Hrvatskoj.