Potpisan sporazum o suradnji HUP-a i klastera konkurentnosti obrambene industrije

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) i Hrvatski klaster konkurentnosti obrambene industrije (HKKOI) potpisali su Sporazum o suradnji.

Cilj suradnje, navodi se u zajedničkom priopćenju je jačanje konkurentnost i tehnološke spremnosti domaće industrije kako bi Hrvatska mogla ravnopravno sudjelovati u novoj generaciji europskih obrambenih projekata, osobito u kontekstu rastuće potrebe EU-a za strateškom autonomijom.

HUP će pritom pružati podršku radnim skupinama, osiguravati pravovremene informacije o razvoju relevantnih EU-ovih politika, te aktivno zagovarati sve interese članova obrambene industrije i članova industrija koje su podrška obrambenom sektoru poput prehrambene, IT-ja, telekomunikacijske te ostalih proizvođačkih industrija.

HKKOI je s druge strane, pokrenuo aktivnosti stvaranja baze projekata sa svojim članovima, te će pružati podršku u informacijama o industrijskim kapacitetima i projektima, sudjelovati u izradi nacionalnih planova modernizacije te u suradnji s HUP-om predlagati predstavnike za zajedničke radne skupine.

U priopćenju se ističe i da države članice EU-a i Velika Britanija do 2029. godine planiraju izdvojiti čak 800 milijardi eura za obranu, od čega je 500 milijardi namijenjeno industrijama koje se tradicionalno ne percipiraju kao dio obrambene industrije. Riječ je o IT sektoru, elektronici, robotici, logistici, prehrambenoj i tekstilnoj industriji i naprednoj proizvodnji i sektoru kibernetičke sigurnosti.

To je, naglašava se, povijesna prilika za reindustrijalizaciju Hrvatske, jačanje industrija budućnosti i fokusiranje na sektore dodane vrijednosti.

Navedena sredstva, smatraju potpisnici sporazuma, predstavljaju priliku i za brojne hrvatske tvrtke koje trenutno ne posluju u obrambenom sektoru, ali posjeduju znanje, kapacitete i tehnologiju koje se mogu prilagoditi potrebama suvremene europske sigurnost.