Potpisan Sporazum o suradnji za zajednički međunarodni nastup hrvatske obrambene industrije

Hrvatska obrambena industrija sljedeće će dvije godine nastupati u okviru zajedničkog nacionalnog nastupa Republike Hrvatske na najvećim europskim sajmovima: Enforce Tac 2026. i 2027. u Nürnbergu te Eurosatory 2026. i Milipol 2027. u Parizu. Temelj za to postavljen je potpisivanjem Sporazuma o suradnji između Ministarstva gospodarstva, Ministarstva obrane, Hrvatske gospodarske komore i Agencije ALAN d.o.o.

Sporazum su potpisali potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane Ivan Anušić, ministar gospodarstva Ante Šušnjar, predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović i predsjednik Uprave Agencije ALAN d.o.o. Goran Basarac.

“Zajednički nacionalni nastup Republike Hrvatske povećava prepoznatljivost naših proizvođača i donosi dugoročne poslovne učinke. Hrvatska obrambena industrija pokazuje da znanje i kvaliteta mogu biti naš najbolji izvozni proizvod. Ministarstvo gospodarstva i Vlade Republike Hrvatske nastavit će podržavati ulaganja u tehnologije, razvoj i modernizaciju proizvodnje”, naglasio je ministar gospodarstva Ante Šušnjar te je istaknuo da ovaj Sporazum donosi izravnu korist hrvatskim poduzetnicima.

“Riječ je o Sporazumu koji je ključan u prvom redu zbog složene geopolitičke situacije u svijetu i Europi, a u kontekstu tih okolnosti jedan od ključnih prioriteta Ministarstva obrane, kao i svih današnjih potpisnica, je osnaživanje domaće obrambene industrije. Međunarodni vojni sajmovi prilika su da hrvatske obrambene tvrtke dobiju veću vidljivost, a time i za sklapanje novih poslova čime mogu povećati svoje kapacitete kao i konkurentnost. Hrvatska obrambena industrija je u zamahu, ona nije velika, ali je izuzetno potentna i profitabilna. Snažna domaća vojna industrija pridonosi i hrvatskom gospodarskom razvoju, a u okolnostima povećanih obrambenih izdvajanja za naoružanje Europe prilika je za rast domaće vojne industrije”, izjavio je prilikom potpisivanja Sporazuma potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane Ivan Anušić.

“Ovo je povijesni trenutak za hrvatsku obrambenu industriju. Do danas je upravo HGK bila jedina koja je sufinancirala i organizirala nacionalne štandove na obrambenim sajmovima. U ožujku je osnovana Radna skupina za podršku obrambenoj industriji – čiji je koordinator i voditelj HGK. Upravo je rad te skupine potaknuo promjene kojima danas svjedočimo. Moramo biti svjesni da je u današnjim vremenima pojam obrambene industrije širok. Upravo zato – kao organizacija koja okuplja čitavo gospodarstvo – HGK u suradnji s Ministarstvom obrane provodi mapiranje hrvatske obrambene industrije. Želimo maksimalno pomoći našim članicama da iskoriste prilike koje se otvaraju na europskom i globalnom tržištu. Sigurno je – Hrvatska ima što za pokazati”, rekao je predsjednik HGK Luka Burilović.

“Agencija Alan je temeljem propisanih akitvnosti od Vlade o promociji portfelja hrvatske obrambene industrije te zadacama dobivenim od strane Ministarstva obrane podržala potpisivanje Sporazuma o predstavljanju na međunarodnim sajmovima hrvatske obrambene industrije. Kao glavna državna tvrtka zadužena za promet sredstvima naoružanja i vojne opreme i UbS-a, pozdravljamo inicijativu za povećanje vidljivosti hrvatskog portfelja proizvoda obrambenog segmenta, te ćemo kroz sve dostupne industrijske asocijacije i udruzenja podržavati konkurentost hrvatske obrambene industrije”, izjavio je predsjednik Uprave Agencije ALAN d.o.o. Goran Basarac.

Hrvatska obrambena industrija okuplja oko 100 poslovnih subjekata, zapošljava oko 3.000 ljudi, ostvaruje oko 600 milijuna eura godišnjeg prihoda te izvozi robu u vrijednosti od oko 167 milijuna eura godišnje. Domaće tvrtke proizvode oružje, opremu i sustave koji su prepoznati u zemljama Europske unije i NATO-a, a posebno su aktivne u razvoju tehnologija dvojne, civilne i vojne, namjene.

Hrvatski proizvođači već danas sudjeluju u međunarodnim projektima i partnerstvima, a njihovi proizvodi, od naoružanja, kaciga i zaštitne opreme do besposadnih sustava, komunikacijske tehnologije i naprednih materijala, primjer su konkurentnosti i inovativnosti hrvatske industrije. U okviru Hrvatske gospodarske komore djeluje i Zajednica obrambene industrije HGK sa 60 tvrtki članica.

U sadašnjim geopolitičkim okolnostima ulaganja u obrambenu industriju dobivaju dodatno značenje. Europska komisija kroz plan „Rearm Europe“ osigurava 800 milijardi eura za europske obrambene kapacitete, što uključuje instrument „SAFE“ u iznosu od 150 milijardi eura za jačanje europske obrambene industrijske baze. Hrvatska ima industrijske kapacitete, znanje i inovacije potrebne za ravnopravno sudjelovanje u tim inicijativama.

Sporazum predviđa i osnivanje Zajedničkog odbora koji će planirati i nadzirati provedbu svih aktivnosti vezanih uz nastupe na sajmovima. Time se osigurava zajedničko planiranje i provedba koja donosi mjerljive rezultate. Potpisivanjem ovog Sporazuma hrvatska obrambena industrija dobiva čvrstu institucionalnu podršku za izlazak na međunarodno tržište, jačanje izvoza i promicanje domaće proizvodnje visoke dodane vrijednosti.