Potpisan ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s Novim Zelandom

Potpisan je Ugovor između Republike Hrvatske i Novog Zelanda o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza, izvijestilo je Ministarstvo financija.

Potpisali su ga potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac koji boravi u službenom posjetu Novom Zelandu, i ministrica financija, ministrica za gospodarski rast i ministrica za društvena ulaganja u Vladi Novog Zelanda Nicola Willis.

Potpisivanje ugovora predstavlja važan korak u jačanju gospodarske suradnje i investicijske sigurnosti te otvaranju novih mogućnosti za ulagače s obje strane, kaže se u priopćenju objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva financija.

Ocjenjuje se da ugovor stvara predvidivo i poticajno porezno okruženje, olakšava poslovanje i dodatno potiče trgovinsku razmjenu između Hrvatske i Novog Zelanda.

“To je važan signal za investitore koji traže stabilna i transparentna tržišta, ali i potvrda dobre političke i ekonomske suradnje dviju država”, dodaje se.

Tijekom posjeta ministar Primorac susreo se s brojnim gospodarstvenicima i potencijalnim investitorima. Posebno je istaknuo napore Hrvatske da osigura stabilan gospodarski rast, provedbu mjera koje potiču razvoj domaćeg gospodarstva te jačaju položaj Hrvatske na međunarodnom tržištu. Također je naglasio povoljne izglede kreditnog rejtinga i brojne investicijske prilike koje proizlaze iz učinkovitog korištenja europskih fondova.

Ministar Primorac je održao i niz bilateralnih sastanaka s ministrima zaduženima za financije, gospodarstvo, regionalni razvoj i regulatorne politike. Razgovori su protekli u otvorenom i konstruktivnom duhu, s posebnim fokusom na digitalnu transformaciju, razvoj tržišta kapitala, inovacije te jačanje otpornosti gospodarstva.

“Potpisani ugovor i održani sastanci predstavljaju snažan poticaj daljnjem produbljivanju odnosa između Hrvatske i Novog Zelanda”, rekao je Primorac. Dodao je da otvorene prilike za suradnju i ulaganja stvaraju čvrstu osnovu za nove projekte i partnerstva.

Ovaj posjet potvrđuje predanost Hrvatske jačanju međunarodne suradnje, stvaranju poticajnog poslovnog okruženja i kontinuiranom razvoju gospodarstva, dok istovremeno otvara prostor za nove inicijative i investicije između dviju prijateljskih zemalja, stoji u priopćenju.