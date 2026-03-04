Potpisan ugovor za novu 110 kV transformatorsku stanicu u Hrvatskoj

Končar je potpisao s HEP-ODS-om i operatorom elektroenergetskog prijenosnog sustava u RH i vlasnikom hrvatske prijenosne mreže HOPS tripartitni ugovor za izgradnju nove 110 kV transformatorske stanice Ražine, vrijedne 13,7 milijuna eura, izvijestili su u srijedu iz Končara.

Projekt se izvodi po načelu “ključ u ruke”, a nova transformatorska stanica značajno će unaprijediti sigurnost i pouzdanost napajanja šireg šibenskog područja, rasteretiti postojeće objekte te omogućiti priključak novih korisnika, uključujući planirane stambene, turističke i gospodarske zone, naveli su iz Končara u priopćenju.

Projekt obuhvaća izgradnju transformatorske stanice s pripadajućim 110 kV vodovima te pristupne prometnice. Po dovršetku izgradnje postojeće 110 kV postrojenje će biti uklonjeno, zaključuje se u priopćenju.

Inače, transformatorske stanice izgrađuju se temeljem usuglašenih trogodišnjih planova razvoja HEP-ODS-a i HOPS-a, u cilju povećanja sigurnosti opskrbe kupaca na distribucijskoj mreži i priključka novih kupaca. Prema trogodišnjem planu razvoja i izgradnje objekata HOPS-a, završetak izgradnje TS 110/10(20) kV Ražine-TLM planiran je do kraja 2027. godine.