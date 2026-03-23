Potpisani kolektivni ugovori u mesnim industrijama Pivac i Vajda

Članice Grupe Pivac – Mesna industrija Braća Pivac iz Vrgorca i Mesna industrija Vajda iz Čakovca, potpisale su sa Sindikatom zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske (PPDIV) nove dvogodišnje kolektivne ugovore, priopćila je Grupa Pivac u ponedjeljak.

Materijalna i socijalna prava iz kolektivnih ugovora time su proširena na 1.500 zaposlenih na lokaciji Ravča i u Pivac market-mesnicama te se sada odnose na cjelokupnu grupaciju, koja ukupno zapošljava gotovo 2.600 djelatnika.

Novim ugovorima zaposlenicima su ponovo zajamčene brojne pogodnosti iznad zakonom propisanih, među kojima su nagrade za ostvarene radne rezultate, povećanje dodataka na plaću, naknada za topli obrok, božićnica, jubilarne nagrade, slobodan dan za polazak djeteta u školu te darovi u naravi za Božić i Uskrs, kaže se u priopćenju.

Prava iz kolektivnih ugovora primjenjuju se na sve zaposlene, bez obzira na to jesu li članovi sindikata.

“U suradnji sa socijalnim partnerima nastavljamo razvijati još kvalitetnije i poticajnije radno okruženje“, izjavio je član Uprave Mesne industrije Braća Pivac, Darko Markotić.

“Zadovoljni smo dogovorenim pogodnostima za radnike. Potpisivanje novih ugovora dokaz je usmjerenosti Grupe Pivac na stvaranje kvalitetnog i poticajnog radnog okruženja koje na prvo mjesto stavlja zadovoljstvo zaposlenika“, poručili su Bruno Glavak i Nedeljko Bukovšek, povjerenici Sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske (PPDIV) – Sindikalnih podružnica Vajda i Pivac.