Potpisani ugovori o financiranju i kupoprodaji šest elektrobaterijskih vlakova

Ugovori o financiranju i kupoprodaji šest elektrobaterijskih vlakova te o izgradnji hibridne punionice na kolodvoru Kotoriba, ukupne vrijednosti 53,6 milijuna eura, potpisani su u četvrtak u Banskim dvorima u nazočnosti premijera Andreja Plenkovića.

Ugovor o dodjeli sredstava “Ulaganje u baterijske elektromotorne vlakove i izgradnja postaje za punjenje“ potpisali su potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen i predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić.

Ugovor o kupoprodaji šest baterijskih vlakova i puštanju u pogon jednog hibridnog stabilnog energetskog priključka za punjenje baterija na željezničkoj mreži RH potpisali su Ukić i predsjednik Uprave Končar – Električnih vozila Josip Ninić.

Premijer Andrej Plenković kazao je tom prilikom da je nabava novih vlakova važna za ukupan proces dekarbonizacije u prometnom sektoru, što je strateški cilj države, kao i EU da bude što manje ugljičnog otiska.

“Druga poruka je sjajan primjer korištenja sredstava iz Modernizacijskog fonda”, kazao je Plenković, dodavši da se radi o 53,6 milijuna eura za šest elektobaterijskih vlakova i izgradnji punionice u Kotoribi. “Sjajan primjer kako upravo ta sredstva ulažemo u hrvatsko gospodarstvo, tj. u Končar, koji će nastaviti graditi vlakove i na taj način modernizirati čitavu našu željezničku mrežu te prometnu infrastrukturu”, naveo je premijer, dodavši da će od novih, modernih, vlakova najviše koristi imati putnici.

Elektrobaterijski vlakovi za sjever Hrvatske

Predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Ukić naglasio je da će se elektrobaterijski vlakovi koristiti za prijevoz putnika na neelektrificiranim i elektrificiranim prugama na području sjeverne Hrvatske, s tim da će se na neelektrificiranim prugama za pogon koristiti baterije i razvijati maksimalnu brzina od 120 km. Kapacitet vlakova bit će 150 sjedećih mjesta.

U sklopu projekta, kazao je Ukić, izgradit će se i punionica za punjenje baterijskih vlakova s fotonaponskom elektranom i skladištenjem energije u kolodvoru Kotoriba. “HŽ Putnički prijevoz trenutno u prometu ima 70 niskopodnih vlakova, a uključujući današnji ugovor, ugovorena je nabava još 25 vlakova. Svih 25 vlakova bit će pušteno u promet do kraja prvog kvartala 2029. godine”, naglasio je Ukić.

Potpredsjednik Vlade Oleg Butković podsjetio je da uz napore na obnovi voznog parka radi i na obnovi željezničke infrastrukture, odnosno pruga. “Trenutno više od 1,5 milijardi eura ulažemo u rekonstrukciju i izgradnju nove željezničke infrastrukture. Ulaganja će biti sve veća budući da koristimo sve instrumente koje imamo na raspolaganju”, istaknuo je Butković. Dodao je i da se pilot projekt elektrobaterijskog vlaka pokazao kao sjajan proizvod.

Financirat će se 30 novih elektrobaterijskih vlakova i punionice

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković najavila je financiranje 30 novih elektrobaterijskih vlakova i punionice u Kninu, Perkoviću i Benkovcu.

“Ovo je primjer najboljih ulaganja iz EU fondova, zato što njime štitimo okoliš, smanjujemo ovisnost o uvoznim fosilnim gorivima, a istovremeno ne financiramo dodatno uvoz nego se ovdje radi o hrvatskoj pameti i hrvatskoj proizvodnji”, navela je Vučković.

Predsjednik Uprave Končara, u čijem sastavu posluju Končar – Električnih vozila, Gordan Kolak kazao je da hrvatska industrija podupire razvoj željezničkog prometa u RH, dodavši i da hrvatska industrija svojim znanjem, iskustvima i referencama odmah može dati nemjerljiv doprinos da se dekarbonizira željeznički transport.

Primjenom zelenih tehnologija i zamjenom starih dizelskih vlakova novim eletkrobaterijskim značajno će se smanjiti emisije onečišćenja te buka, kao i potrošnja goriva i operativni troškovi, istaknuto je tijekom potpisivanja ugovora.