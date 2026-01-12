Potpisani ugovori vrijedni 1,2 milijuna eura za razvojne agencije u Zagorju

Krapinsko-zagorska županija će s 1,2 milijuna eura sufinancirati rad Zagorske razvojne agencije (ZARA), županijskog poduzetničkog centra i Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA), o čemu su u ponedjeljak potpisani ugovori.

Za rad ZARA-e, koja je ključna u strateškom planiranju i pripremi projekata financiranih iz javnih izvora, osiguran je 589.701 euro. Poduzetničkom centru dodijeljeno je ukupno 412.850 eura kroz dva ugovora – za redovan rad i upravljanje Poslovno-tehnološkim inkubatorom, dok je za REGEA-u osigurano 220.000 eura.

Župan Željko Kolar rekao je da potpisivanje ugovora znači ulaganje u znanje, u ljude, u napredak i u budućnost, naglasivši kako su rezultati rada vidljivi godinama.

“Nezamislivo je danas biti uspješan, a da nisi konkurentan na europskom tržištu. Nemoguće je biti uspješan, a da nemaš tim koji je sposoban odgovoriti na zahtjeve i uvjete EU-e i korištenje europskih fondova”, poručio je Kolar.

Istaknuo je kako je od 2020. do 2024. godine svaki osmi euro europskih sredstava povučenih u Hrvatskoj, uložen na području Krapinsko-zagorske županije.

“Nismo bez razloga bili Europska poduzetnička regija za 2025. godinu te dobili niz međunarodnih priznanja, jer se i na toj razini primijetilo da su rezultati koje postižemo nešto viši i drugačiji u odnosu na ono što postižu neki drugi”, poručio je župan.

Ravnateljica ZARA-e Karolina Barilar najavila je da će se u ovoj godini fokusirati na novu financijsku perspektivu i izradu plana razvoja za razdoblje 2028.- 2034.

Direktorica Poduzetničkog centra Helena Matuša istaknula je da je popunjenost inkubatora prošle godine bila veća od 98 posto, dok je ravnatelj REGEA-e Julije Domac rekao da u 2026. godini agencija sudjeluje u projektima vrijednima više od 170 milijuna eura.