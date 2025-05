Potražnja za radnicima pala za 6,3 posto, ipak u jednoj regiji Hrvatske raste

Prvih pet najtraženijih zanimanja ostalo je isto u odnosu na travanj prošle godine – prodavač, kuhar, konobar, skladištar i vozač, ali se svih pet tražilo manje u odnosu na godinu ranije.

Indeks slobodnih radnih mjesta OVI u travnju je pao za 6,3 posto, četvrti mjesec zaredom na godišnjoj razini, što je ujedno druga najveća stopa pada od početka godine, objavio je Ekonomski institut, Zagreb (EIZ).

“Desezonirane vrijednosti upućuju na to da je u odnosu na prethodni mjesec potražnja za radom također pala, i to za 2,4 posto, čime je indeks od početka ove godine ukupno u padu za 8,2 posto. S obzirom na to da je drugo tromjesečje tek započelo, morat ćemo pričekati barem podatke za svibanj da bismo mogli s većom sigurnošću komentirati signale s tržišta rada i njihov utjecaj na stopu rasta realnog BDP-a”, istaknuto je u objavi na internetskoj stranici EIZ-a.

Prvih pet najtraženijih zanimanja ostalo je isto u odnosu na travanj prošle godine – prodavač, kuhar, konobar, skladištar i vozač, ali se svih pet tražilo manje u odnosu na godinu ranije.

“Ovo je dobrim dijelom ne toliko znak slabljenja potražnje, nego odraz činjenice da se u prijašnjim mjesecima sve veći broj zaposlenika zapošljavao na neodređeno vrijeme, pa se frekvencija objavljivanja oglasa posljedično smanjila”, smatraju EIZ-ovi analitičari.

Najveći negativan doprinos stopi rasta indeksa u travnju dali su oglasi za prodavače, konobare i vozače, dok su najveći pozitivan doprinos imali oglasi za poslove u financijama, učitelje, zidare i inženjere strojarstva. Kozmetičari su na ljestvici najtraženijih zanimanja pali za osam mjesta, s 20. na 28. Na istoj ljestvici najviše se “popelo” zanimanje učitelja, s 33. na 22. mjesto.

U odnosu na travanj 2024. godine, smanjio se udio oglasa u kojima se traži srednja razina obrazovanja, sa 65,5 na 61,9 posto, dok su se udjeli oglasa u kojima se tražila niska ili visoka razina obrazovanja povećali sa 16,2 na 16,5 posto za nisku i s 18,3 na 21,6 posto za visoku razinu obrazovanja.

Najveći negativan doprinos godišnjoj stopi pada indeksa, navode iz EIZ-a, dali su oglasi u kojima se tražila srednja razina obrazovanja, a pozitivan doprinos stigao je od oglasa s visokom razinom obrazovanja. Trend rasta udjela oglasa koji nude ugovor na neodređeno nastavio se i u travnju, najviše nauštrb ugovora na određeno, ali i sezonskih zaposlenja. U posljednjih pet godina udio oglasa u kojima se nudi zaposlenje na neodređeno porastao je za čak 11,6 postotnih bodova.

Istočna Hrvatska jedina je regija koja je u travnju imala pozitivan doprinos stopi rasta oglasa i u kojoj je zabilježen godišnji rast broja oglasa od sedam posto. Zanimanja koja su imala najveći pozitivan doprinos stopi rasta indeksa u toj regiji bila su liječnik/stomatolog, farmaceut i medicinska sestra. U središnjoj Hrvatskoj, na koju otpada više od polovice svih oglasa, najveći pozitivan doprinos imali su oglasi u kojima su se tražili zaposlenici u financijama i proizvodnji, inženjeri strojarstva i građevine te kuhari, stoji u EIZ-ovoj analizi.

OVI – Online Vacancy Indeks, mjesečni je indeks online oglasa slobodnih radnih mjesta razvijen na Ekonomskom institutu u suradnji s portalom MojPosao, a svrha mu je pružanje pravovremenih informacija o trenutnom stanju potražnje za radom.

OVI indeks izrađuje se jednostavnim prebrojavanjem broja jedinstvenih novih oglasa čiji rokovi prijave završavaju u mjesecu za koji se indeks izračunava. S obzirom na to da se uzimaju oglasi objavljeni putem samo jednog portala, broj oglasa izražava se kao indeks (bazna godina je 2020.).