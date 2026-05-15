Potrošačka košarica za Uskrs značajno poskupjela, do kraja travnja se normalizirala

Nagli skok cijena u vrijeme uskršnje blagdanske potrošnje kratko je podigao trošak potrošačke košarice u travnju, no do kraja mjeseca uslijedilo je postupno smirivanje cijena, izvijestili su u petak s portala za usporedbu cijena Koliko.HR, navodeći kako je temeljna košarica za četveročlanu obitelj iznosila 487,79 eura, a standardna 735,82 eura.

Košarica za preživljavanje, odnosno temeljna prehrambeno-higijenska košarica koja obuhvaća 51 najnužniji proizvod, u travnju je blago pojeftinila. Njezin nacionalni prosjek za četveročlanu obitelj iznosio je 487,79 eura, što je 1,74 eura manje nego u ožujku, pokazuje redovno mjesečno istraživanje portala Koliko.HR u suradnji s Hrvatskom udrugom za zaštitu potrošača (HUZP).

No, podaci po županijama pokazuju da su se razlike među njima povećale, ali i da su cijene u travnju bile vrlo dinamične. Najskuplja je i u travnju bila Varaždinska županija s prosjekom od 500,38 eura (+0,05), slijedi Dubrovačko-neretvanska s 499,77 eura (+0,81) te Grad Zagreb s 494,73 eura (-1,43).

Najpovoljnija je bila Primorsko-goranska županija s 480,25 eura (-1,75), slijede je Sisačko-moslavačka s 480,61 eura (-2,15) i Vukovarsko-srijemska s 480,81 eura (-2,20).

Razlika između najskuplje i najjeftinije županije kod osnovne četveročlane košarice iznosila je 20,13 eura. U ožujku je taj raspon bio 18,33 eura.

Za tročlanu obitelj temeljna košarica u travnju je iznosila 387,42 eura, što je 1,29 eura manje nego mjesec dana ranije.

Samačka osnovna košarica stajala je 250,16 eura, odnosno 26 centi manje nego u ožujku.

I standardna košarica je neznatno jeftinija

Standardna prehrambeno-higijenska košarica, koja uključuje 77 artikala i bolje odražava potrošačke navike hrvatskih obitelji, također je u travnju bila nešto jeftinija nego u ožujku. Na razini države za četveročlanu obitelj prosječno je koštala 735,82 eura, što je 1,06 eura manje nego mjesec dana ranije.

Najskuplja je bila Dubrovačko-neretvanska županija s prosjekom od 751,40 eura (+1,38), a slijede Varaždinska sa 749,73 eura (+0,42) i Krapinsko-zagorska sa 745,93 eura (+1,40).

Najpovoljnija je bila Sisačko-moslavačka županija sa 720,98 eura (-3,79), zatim Požeško-slavonska sa 722,68 eura (-4,92) i Primorsko-goranska sa 727,71 euro (-0,50).

Razlika između najskuplje i najjeftinije županije kod standardne košarice četveročlane obitelji u travnju je iznosila 30,41 euro. U ožujku je taj raspon bio 25,24 eura.

Za tročlanu obitelj standardna košarica iznosila je 586,82 eura, što je 78 centi manje nego u ožujku.

Samačka standardna košarica praktički je ostala na istoj razini; iznosila je 331,57 eura, odnosno tri centa više nego mjesec dana ranije, navodi se u priopćenju.

Nagli skok cijena u vrijeme blagdanske potrošnje

Siniša Bogdanić s portala Koliko.HR. napominje kako je u prvom tjednu travnja zabilježen snažan rast cijena u cijeloj državi pa je standardna košarica za četveročlanu obitelj u nekim županijama bila 15 i više eura skuplja. “No do kraja mjeseca cijene su popustile, a neki artikli su i pojeftinili pa je cijena nacionalne košarice za četveročlanu obitelj na mjesečnoj razini ipak simbolično jeftinija od ožujske”, istaknuo je.

Predsjednica HUZP-a Ana Knežević kaže kako smo početkom travnja imali blagdansku potrošnju za Uskrs, a to je vrijeme kada naši potrošači kupuju bez obzira na cijene pa su tu prigodu trgovci iskoristili za poskupljenja.

“Kad se blagdanska potrošnja ispuhala, onda su cijene blago pale. Taj pad potrošači ne osjete u svojim novčanicima jer i dalje plaćamo sve više, a u vrećici nosimo sve manje. Kada košarica bude jeftinija 17 eura, a ne 1,74 eura onda će to potrošači i osjetiti”, istaknula je Knežević uz pitanje “hoćemo li to ikada dočekati?”.

U priopćenju se navodi kako se obje košarice (temeljna i standardna) računaju za tri modela kućanstava – četveročlanu obitelj (majka, otac, sin od 13 i kći od 10 godina), tročlanu obitelj (majka, otac i kći od 10 godina) te samačko kućanstvo (žena od 40 godina). Cijene po županijama izračunate su kao prosjek kontinuiranog praćenja maloprodajnih cjenika koje su trgovački lanci dužni svakodnevno objavljivati prema Vladinoj odluci od 2. svibnja 2025. godine. Cijena nacionalne košarice predstavlja prosjek županijskih vrijednosti i daje najtočniji prikaz troškova prehrane i higijene u Hrvatskoj.