Potrošnja struje u Hrvatskoj znatno povećana, ali ne očekuju se problemi u opskrbi

Potrošnja električne energije u Hrvatskoj znatno je povećana, ali ne očekuju se problemi u opskrbi, doznaje se iz Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS).

Danas je u usporedbi s ponedjeljkom 32. tjedna u prethodnim godinama (od 2023. do 2025.) zabilježena znatno veća potrošnja električne energije od prosjeka u hrvatskom elektroenergetskom sustavu. No, raspoloživost prijenosne mreže je na uobičajeno visokoj razini te se ne očekuju problemi u opskrbi električnom energijom, kaže HOPS.

Potrebe za električnom energijom hrvatskog elektroenergetskog sustava namiruju iz domaćih elektrana te uvozom električne energije, dodaje.

Očekivana dnevna potrošnja za danas, ponedjeljak 3. kolovoza 2026. trebala bi iznositi 61.825 megavatsati (MWh).

Maksimalna dnevna potrošnja električne energije u prošlom tjednu postignuta je u petak 31. srpnja 2026. i iznosila je 60.068 MWh, pokazuju HOPS-ovi podaci.

Prošli tjedan najviša postignuta maksimalna satna potrošnja električne energije također je bila u petak 31. srpnja 2026. godine u 20. satu i iznosila je 3185 MWh.

Danas se maksimalna satna potrošnja električne energije očekuje u 20. satu u iznosu od 3284 MWh, što je 3,1 posto više nego prošlog tjedna.

Ne očekuje se da će biti dosegnut ljetni maksimalni satni iznos potrošnje električne energije koji je ostvaren 29. lipnja ove godine u 20. satu i iznosio je 3371 MWh.

Za sutra HOPS očekuje maksimalnu satnu potrošnja električne energije u 20. satu u iznosu od 2971 MWh.

Potrošnja električne energije ovih dana pojačana je zbog vrućine i uporabe rashladnih uređaja. Dodatan pritisak na neke europske elektroenergetske sustave predstavljaju niski vodostaji velikih rijeka kao što su Dunav i Rajna. To otežava rad hidrocentrala i nuklearnih elektrana.