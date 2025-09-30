Potrošnja u kolovozu porasla 29. mjesec zaredom

U Hrvatskoj je u kolovozu potrošnja u maloprodaji porasla već 29. mjesec zaredom na godišnjoj razini, i to brže nego mjesec dana prije, što ukazuje na stabilan rast gospodarstva.

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je u utorak izvješće o prometu u trgovini na malo, koje pokazuje da je u kolovozu, prema kalendarski prilagođenim podacima, potrošnja realno porasla za 0,4 posto u odnosu na prethodni mjesec, dok je u odnosu na kolovoz prošle godine porasla za 2,4 posto.

Tako je potrošnja u maloprodaji porasla već 29. mjesec zaredom na godišnjoj razini, i to brže nego mjesec dana prije, kada je rast iznosio 1,4 posto.

Pritom je promet od trgovine na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima pao za 2,8 posto, dok je promet od trgovine na malo neprehrambenim proizvodima, osim trgovine motornim gorivima i mazivima, porastao za 8,7 posto.

U prvih osam mjeseci ove godine promet od trgovine na malo porastao je za 3,6 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, pokazuju podaci DZS-a.

Nastavlja se stabilan rast gospodarstva

Kako je potrošnja najveća sastavnica bruto domaćeg proizvoda (BDP), rast prometa u trgovini na malo u kolovozu ukazuje na nastavak stabilnog rasta gospodarstva i u trećem tromjesečju ove godine.

Prema podacima DZS-a, u drugom je tromjesečju BDP porastao već 18. kvartal zaredom, i to za 3,4 posto na godišnjoj razini, brže u odnosu na 2,9 posto u prethodnom kvartalu.

