Potrošnja u prosincu potvrđuje pozitivne trendove u maloprodaji

Tradicionalno najintenzivnije razdoblje potrošnje u godini, prosinac i ove godine bilježi rast prometa u maloprodaji. Podaci od početka mjeseca potvrđuju pozitivne trendove, a dodatni poticaj očekuje se o zimskog sezonskog sniženja koje započinje 27. prosinca.

Najveća potrošnja ostvaruje se u tjednu uoči Božića. Tako je prošle godine dan najjače potrošnje bio je 23. prosinca, kada je fiskalizirano više od 5,8 milijuna računa ukupnog iznosa 136 milijuna eura. Ove godine, 23. prosinca, fiskalizirano je više od 6,1 milijuna računa ukupnog iznosa preko 140 milijuna eura.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, rast realnog prometa od trgovine na malo traje već 31 mjesec zaredom na godišnjoj razini. U prvih deset mjeseci ove godine promet od trgovine na malo realno je porastao za 3,6 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Pozitivan trend nastavljen je i u prosincu. Od početka mjeseca do 23. prosinca zabilježen je rast broja računa i iznosa računa, a ostvaren je promet u iznosu od 2,02 milijardi eura. Uz pretpostavku nastavka trenda, očekuje se da će prosinačka potrošnja u maloprodaji doseći 2,5 milijarde eura.

Kupovina se sve više seli na internet. U posljednja tri mjeseca na specijaliziranim internetskim stranicama kupovalo je 75 posto hrvatska građana, što je četiri posto više u odnosu na prošlu godinu, pokazuje istraživanje HGK. U navedenom razdoblju, kupac je prosječno kupovao na 2,25 internetskih stranica. Najaktivnija skupina online kupaca su mladi u dobi od 16 do 29 godina, među kojim je u zadnja tri mjeseca njih čak 94 poso posto kupovalo u web trgovinama, što je 5 % više u odnosu na prethodnu godinu. Žene pritom češće od muškaraca kupuju na internetu, 79 posto u odnosu na muškarce 72 posto, a u usporedbi s 2024. broj žena koje kupuju na internetu porastao je za 7 posto.