Povećali dostupnost proizvoda malih lokalnih proizvođača i obiteljskih gospodarstava

Fortenova grupa je objavila svoje četvrto Izvješće o održivosti. Kao i prethodnih godina, ono je obuhvatilo sve aspekte operativnog poslovanja Grupe te ponudilo uvid u status ključnih tema koje predstavljaju strateški okvir za održivost. Izvješće obuhvaća i informacije o poslovanju kompanija iz Poslovnog područja Poljoprivreda koje je Fortenova grupa formalno dezinvestirala u siječnju 2025.

Jedan od značajnijih iskoraka u području održivosti u 2024. je usvajanje i javna objava Kodeksa poslovnog ponašanja dobavljača Fortenova grupe (engl. Supplier Code). Kodeks postavlja temeljne vrijednosti za vođenje poslovnih operacija u skladu s visokim standardima društvene odgovornosti, uključujući brigu o okolišu, društvena pitanja i efikasno upravljanje.

Glavni ciljevi Kodeksa usmjereni su na prepoznavanje i promicanje korporativne društvene odgovornosti te stvaranje održivog i profitabilnog poslovanja koje unaprjeđuje opću vrijednost Grupe. To se postiže kroz usklađivanje poslovnih operacija s ključnim načelima kao što su poslovna etika, poštovanje radnih uvjeta i ljudskih prava, zaštita okoliša, zdravlje na radu te osiguranje kvalitete proizvoda.

Uloga Fortenova grupe kao proizvođača hrane i trgovca na malo obuhvaća i promicanje i jačanje gospodarstava lokalnih zajednica i brigu o potrebama potrošača kad je riječ o zdravijoj prehrani i svježim proizvodima.

“Najbolje iz Hrvatske”

Kroz svoj projekt “Najbolje iz Hrvatske”, Konzum HR je tijekom 2024. nastavio širiti dostupnost proizvoda malih lokalnih proizvođača i obiteljskih gospodarstava, dodatno jačajući njihovu prisutnost na tržištu. Broj prodavaonica u kojima kupci mogu pronaći taj poseban asortiman je 92. Uspjeh projekta vidljiv je i u rastu prometa koji je u toj kategoriji, u odnosu na prethodnu godinu, porastao za značajnih 19 posto. Na kraju 2024., asortiman je obuhvaćao 339 različitih proizvoda od 59 proizvođača.

U pogledu zaštite okoliša također su nastavljene brojne inicijative. Nakon potpunog izračuna ugljikovog otiska iz svih utvrđenih izvora, u suradnji s Institutom Hrvoje Požar za 40 društava s pet tržišta, koja se bave različitim djelatnostima od maloprodaje i veleprodaje, proizvodnje hrane i pića do poljoprivrede i IT usluga, u 2024. su izrađene studije o smanjenju ugljikovog otiska. Kao bazna godina za studije definirana je 2022., a svako je društvo u Grupi dobilo vlastitu studiju i podlogu za implementaciju mjera za smanjenje vlastitog ugljikovog otiska, a implementacija svih mjera je planirana u razdoblju od 2025. do 2030.

Reciklirano 25 milijuna litara vode

Kad je riječ o vodi, ključnom resursu, ali i jednoj od ključnih proizvodnih sirovina, u 2024. su kompanije Fortenova grupe reciklirale i ponovno upotrijebile više od 25 milijuna litara vode. Četiri kompanije aktivno provode sustave reciklaže vode, koristeći recikliranu vodu u različite funkcionalne svrhe. U prehrambenom sektoru, primjerice, voda se ponovno koristi za pranje proizvodnih pogona te za hlađenje opreme, čime se značajno smanjuje ukupna potrošnja svježe vode.

Cjelovit i opsežan pregled poslovanja kompanija Grupe u 2024. godini, pripremljen je kao i do sada, u skladu sa svjetskim GRI standardima izvještavanja o održivosti, ali uzimajući u obzir i smjernice EU Direktive o izvještavanju o korporativnoj održivosti (CSRD). Naime, s obzirom da izvještavanje prema CSRD-u postaje obavezno u skoroj budućnosti te s obzirom na složenost procesa, kao i činjenicu da je u izvještavanje uključeno čak 40 operativnih kompanija, Fortenova grupa započela je s prilagodbom budućim regulatornim zahtjevima

Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe Foto: Neja Markičević/CROPIX

Nije obveza, već odgovornost

„Iako još nismo obvezni izvještavati u skladu s regulativom koja očekuje velike kompanije, dobrovoljno smo odlučili izraditi ovaj Izvještaj djelomično slijedeći nove standarde, kako bi postavili sustav za prepoznavanje održivosti vlastitih ekonomskih aktivnosti kroz koji ćemo ih sutra, kada postanu obveza, moći pratiti. Naime, unatoč eksternim i internim teškoćama, čvrsto vjerujemo u tranziciju cijelog gospodarstva prema zelenoj ekonomiji, kao i našem vlastitom doprinosu tome – od smanjenja emisija stakleničkih plinova do poticanja kružnog gospodarstva. To jednostavno nije obaveza, to je naša odgovornost za buduća pokoljenja”, objasnio je Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe u uvodnom pismu Izvješća.