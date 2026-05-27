Požega dobila prvi hotel: Zlatni lug vrijedan je četiri milijuna eura

Prvi hotel u Požeško-slavonskoj županiji, Zlatni Lug, vrijedan četiri milijuna eura, u utorak je u Požegi počeo s radom, a projekt sufinanciran sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) ocijenjen je važnim iskorakom za razvoj kontinentalnog turizma i jačanje smještajnih kapaciteta u Slavoniji.

Kako je za Hinu rečeno iz Požeško-slavonske županije, otvorenje hotela je veliki iskorak za kontinentalni turizam jer na području cijele županije nema takvog oblika smještajnog kapaciteta. Nekoć ga je bilo, ali kategorizacijom se izgubio status hotelskog smještaja.

Novi hotel obitelji Pandžić, koja stoji iza projekta, uz moderan hotelski smještaj nudi i korištenje sportskog terena te dodatne sadržaje namijenjene razvoju aktivnog i održivog turizma.

Vlasnik hotela Thomas Heinz Pandžić rekao je kako je otvorenje rezultat dugogodišnje obiteljske vizije i rada.

“U ovu smo priču krenuli još 1994. godine i nije uvijek bilo lako. Prošli smo mnogo izazova, ali danas, nakon svih tih godina rada, ponosni smo što smo ostvarili nešto što ostaje budućim generacijama naše obitelji i cijelome kraju”, rekao je Pandžić, zahvalivši Vladi RH, partnerima i djelatnicima na potpori projektu.

Otvorenjem hotela Zlatni Lug sada raspolaže sa 106 ležajeva, a požeški gradonačelnik Borislav Miličević rekao je kako je riječ o velikom trenutku za grad.

“Nakon desetljeća čekanja svjedočimo otvorenju prvog hotela u Požegi”, rekao je Miličević.

Požeško-slavonska županica Antonija Jozić ocijenila je kako je projekt od velikog značaja za cijelu županiju, istaknuvši da je nedostatak većih smještajnih kapaciteta godinama predstavljao prepreku snažnijem turističkom razvoju.

U ime Ministarstva turizma i sporta otvorenju je nazočio ravnatelj Uprave za razvoj poduzetništva, investicije i konkurentnost turističkoga gospodarstva Robert Pende, koji je rekao da je Zlatni Lug primjer razvoja kontinentalnog turizma kakav država želi poticati kroz NPOO.

“Hotel Zlatni Lug pokazuje koliko kvalitetni projekti mogu doprinijeti razvoju lokalne zajednice i hrvatskog turizma”, rekao je Pende.

Svečanosti je nazočila i zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac, koja je istaknula da razvoj kontinentalnog turizma doprinosi otvaranju novih radnih mjesta i razvoju povezanih gospodarskih grana.