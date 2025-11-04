Predsjednik Uprave Hrvatske pošte: “Dobro se nosimo s konkurencijom”

Hrvatska pošta dobro se nosi s jakom konkurencijom, snažno je okrenuta budućnosti, a rezultati potvrđuju da je na dobrom putu, istaknuto je na konferenciji Hrvatske pošte nazvanoj “26 godina ispred vremena”, na kojoj je rekapituliran rad kompanije od 1999. godine do danas.

Predsjednik Uprave Hrvatske pošte Ivan Čulo rekao je da su izgrađeni čvrsti temelji Hrvatske pošte. Kazao je da nakon preseljenja sjedišta iz Zagreba u Veliku Goricu, pošta ima idealne uvjete za rad.

U kompaniji je trenutačno 9.000 zaposlenih, a njezine usluge dostupne su na teritoriju cijele države budući da ima 1.017 poštanskih ureda.

“U središtu naše transformacije su konkurentnost, digitalizacija i održivost, a naša mreža se ne smanjuje već se povećava”, naveo je Čulo.

Dodao je da kompanija ne želi živjeti na račun državnog proračuna već od svog rada. Istaknuo je povećanje plaća za 80 posto od 2017. godine, te konstantan rast prihoda.

Od 9.000 zaposlenih, 8.200 su operativci dok bi administrativno osoblje uskoro trebalo pasti na šest posto ukupnog broja zaposlenih.

Hrvatska pošta prema Čulinim riječima zahvaljujući najmodernijem sustavu bez problema obrađuju od 100.000 do 120.000 paketa na dan, dok za Black Friday očekuje obradu 150.000 paketa i to samo u jednom danu.

Nulta emisija do 2040.

Cilj Hrvatske pošte je i nulta stopa emisija stakleničkih plinova do 2040. godine. Trenutno u voznom parku ima 35 posto električnih vozila, što je prema Čulinim riječima najveći broj električnih vozila u jednoj hrvatskoj kompaniji, pa gotovo trećinu svakodnevnog prometa odrađuje bez emisija ugljičnog dioksida.

Najavio je daljnju dekarbonizaciju voznog parka budući da se kreće s nabavom 270 novih e-vozila, 255 mopeda na struju i 200 e-trokolica, kao i novi sustav obrade paketa koji će u danu moći obraditi, odnosno sortirati 250.000 pošiljaka.

Hrvatska pošta raspolaže i mrežom od gotovo 500 paketomata.

Prosječna težina paketa je dva kilograma, a hrvatski građanin u prosjeku na godinu primi pet paketa, rekao je Čulo. Prema nekim istraživanjima, Britanac ih u prosjeku na godinu primi 25, pa Čulo ne dvoji da će i u Hrvatskoj te brojke samo rasti i to u bliskoj budućnosti.

Za sljedeću godinu najavio je gradnju visokoregalnog skladišta od 20.000 kvadrata u Velikoj Gorici, a povećavaju se i kapaciteti robotizacije.

Budući da u svojem sustavu ima i 85 kamiona, Hrvatska pošta planira osnovati tvrtku Cargo Polo koja će osim za potrebe Pošte raditi i na tržištu, čime bi ti kamioni bili bolje iskorišteni.

Državni tajnik u Ministarstvu u mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek naglasio je kako Hrvatska pošta ima podršku države, uz ostalo i kako bi bila prisutna u svakom dijelu države.

Istaknuo je da je to logistička i komunikacijska kompanija od primarne državne važnosti.

Ukazao je na jaku konkurenciju Hrvatske pošte koja traži svakodnevna kvalitetna rješenja, dodavši da je pionir u mnogim segmentima.