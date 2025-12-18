Predstavljen online katalog za pametne gradove HGK

Na današnjoj radionici u Zagrebu u HGK predstavljena je nova digitalna usluga Hrvatske gospodarske komore HGK Katalog – Smart City, razvijena na inicijativu članica Grupacije Smart City HGK. Osmišljena je kao alat za promociju i povezivanje hrvatskih tvrtki koje nude inovativna i tehnološka rješenja za održivi razvoj gradova i općina.

Usluga omogućuje tvrtkama povećanje vidljivosti, ciljanu promociju i pozicioniranje rješenja prema jedinicama lokalne i regionalne samouprave, kao i prema privatnim investitorima koji traže suvremena, održiva i digitalno napredna rješenja.

“Smart City digitalni katalog okuplja hrvatske tvrtke koje nude konkretna i primjenjiva rješenja za pametne gradove. Cilj nam je olakšati gradovima i općinama pronalazak kvalitetnih partnera te potaknuti provedbu projekata koji doprinose održivosti, digitalizaciji i kvaliteti života građana. Katalog je temelj za daljnji razvoj i jačanje Smart City ekosustava u Hrvatskoj”, rekao je predsjednik Grupacije Smart City HGK Bojan Fišer.

“Osmišljen je kao centralno mjesto za pregled Smart City rješenja prema kategorijama: energija i voda, mobilnost, otpad, okoliša, turizam, IOT infrastruktura i konzalting. Omogućuje jednostavno povezivanje jedinica lokalne samouprave s tvrtkama koje nude provjerena rješenja te predstavlja praktičan alat za planiranje i provedbu pametnih gradskih projekata”, pojasnio je poslovni tajnik Grupacije Sven Heric.

Potpredsjednik Grupacije Zvonimir Miler istaknuo je da su dosadašnji javni pozivi za sufinanciranje pokazali da postoji velik interes za Smart City rješenja, ali i potreba za jasnijim informacijama i primjerima dobre prakse.

“Katalog pomaže jedinicama lokalne samouprave da lakše prepoznaju tehnologije koje su već dostupne na tržištu i spremne za primjenu u stvarnim projektima”, rekao je Miler.

Direktorica Sektora za industriju i održivi razvoj HGK Marija Šćulac istaknula je važnost digitalnih alata u razvoju pametnih gradova i općina te ulogu HGK kao poveznice između javnog i privatnog sektora.

“Naš katalog predstavlja konkretan iskorak prema boljoj vidljivosti domaćih rješenja i jačanju konkurentnosti hrvatskih tvrtki na domaćem i međunarodnom tržištu. Poseban naglasak stavlja se na održivi razvoj, digitalnu transformaciju i potporu jedinicama lokalne samouprave u provedbi projekata pametnih gradova”, rekla je Šćulac.