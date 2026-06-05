Predstavljen projekt Priče s tipfelerom: Poduzetništvo – ima li tu para?

Marija Bedek, poduzetnica i vlasnica marketing i PR agencije Coach Solutions, pokrenula je projekt “Priče s tipfelerom: Poduzetništvo: ima li tu para?”, koji je predstavljen u srijedu u Zagrebu.

Projekt donosi novi pogled na poslovni svijet, stavljajući u fokus temu o kojoj se rijetko javno govori – poduzetničke greške, promašaji i lekcije koje iz njih proizlaze. Cilj projekta „Priče s tipfelerom“ je demistificirati poduzetništvo i pokazati da je put do uspjeha rijetko ravan.

Kroz formu otvorenog dijaloga i dijeljenja stvarnih iskustava, projekt nastoji ohrabriti sadašnje i buduće poduzetnike te stvoriti zajednicu koja greške ne percipira kao poraz, već kao nužan korak u razvoju poslovanja.

Na predstavljanju projekta okupili su se domaći poduzetnici i stručnjaci koji su s publikom podijelili svoje „tipfelere“ – od pogrešnih poslovnih procjena do operativnih propusta koji su ih na kraju oblikovali u uspješne lidere.

Nenad Ukropina, direktor i član uprave tvrtke Enna Nex kroz svoje bogato iskustvo, i u sportu i u biznisu, otkrio je “koliko boli kada padnemo, kako nakon pada da ustanemo i krenemo dalje i najvažnije: odgovorio je da li u poduzetništvu ima novaca i radi čega je novac posljedica, a ne cilj.”

”Službeno: greške ne bole. Neslužbeno: Boli itekako. Prije nekoliko mjeseci sam pao s bicikla usred prepunog Jaruna, kada mi je izletio jedan dječak s romobilom. Svi ljudi su mi prišli i pitali kako sam. Ustao sam, sa stavom sve je dobro, ništa mi nije. A narednih 6 mjeseci sam ispaštao zbog bolova u ruci. Isto je u poduzetništvu. Kad padneš i pogriješiš, nitko osim tebe ne zna koliko boli. No, u sportu sam naučio da poslije svakog poraza ideš dalje, odustajanje nije opcija i utakmica se igra do kraja. Naučiš gdje si pogriješio, što trebaš ispraviti ili ne raditi i koliko je svaka greška lekcija”, rekao je Ukropina.

Robert Kodelja je kroz 30 godina prodajnog iskustva ispričao kako je počeo njegov put, od četiri sata prve prodaje, do četiri minute do zaključivanja ugovora. Uz iskustvo je podijelio svoj način prodaje, koji mu uz naučene greške putem danas donosi uspjeh, a i najvažnije, koliko je prodaja zaista jedna od ključnih arterija svakog biznisa.

Razgovor s Robertom Kodeljom

”Ja sam željela stvoriti prostor gdje poduzetnici mogu skinuti maske i iskreno progovoriti o izazovima. Reakcije na prvi event pokazuju da je poslovna zajednica itekako spremna za ovakav transparentan event, bez maski i bez filtera”, kaže Marija Bedek, osnivačica platforme Priče s tipfelerom

“U poduzetništvu smo zaključili da novaca ima, ali i nakon svakog pada da smo jači i otporniji. Nakon uspješnog lansiranja, projekt Priče s tipfelerom nastavit će se provoditi kroz seriju redovitih evenata, panela i programa s ciljem kontinuirane podrške razvoju zdravijeg i otvorenijeg poduzetničkog sustava u Republici Hrvatskoj”, zaključila je Bedek.