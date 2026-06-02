Predstavljena gradnja nove FOI-jeve zgrade, projekt vrijedan 20 milijuna eura.

Javno predstavljanje Plana upravljanja okolišnim i društvenim rizicima za projekt izgradnje i opremanja nove istraživačke infrastrukture Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu – FOI 2 održano je u ponedjeljak u Varaždinu.

Predstavljanje su organizirali Fakultet organizacije i informatike Fakultet organizacije i informatike i Projekt DIGIT Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, u okviru javnog savjetovanja koje traje do 7. lipnja 2026. godine. Ministarstvo je krajem prošle godine donijelo odluku o financiranju projekta „Rušenje i izgradnja nove zgrade FOI 2“ iz sredstava zajma Svjetske banke u okviru projekta Digitalne, inovativne i zelene tehnologije (DIGIT) u iznosu od 20 milijuna eura.

Projekt FOI 2 odnosi se na izgradnju novog suvremenog kampusa Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, smještenog u Ulici Fausta Vrančića 3, na lokaciji koja povezuje povijesnu jezgru grada s modernim sveučilišnim i istraživačkim sadržajima. Riječ je o strateškoj investiciji koja ima za cilj dugoročno jačanje istraživačkih i obrazovnih kapaciteta, unapređenje kvalitete znanstveno-istraživačkog rada te dodatno pozicioniranje FOI-ja u Europskom istraživačkom prostoru.

Što će biti u objektu?

„Svrha projekta je jačanje istraživačke infrastrukture kroz stvaranje novih prostornih i tehnološki naprednih kapaciteta temeljenih na načelima zelene i energetski učinkovite gradnje. Time se osiguravaju bolji uvjeti za rad studenata, nastavnika i istraživača, povećava učinkovitost istraživačkih aktivnosti te jača integracija FOI-ja u europske istraživačke tokove. Projekt istovremeno doprinosi i razvoju Varaždina i sjeverozapadne Hrvatske kao regionalnog centra znanja, inovacija i digitalne transformacije, s naglaskom na suradnju akademske zajednice i gospodarstva“ – kazala je dekanica FOI-ja Marina Klačmer Čalopa.

Novi kampus FOI 2 projektiran je kao suvremeni, funkcionalni i održivi akademski prostor ukupne bruto površine 5.559,2 četvornih metara, uz dodatnih 800 četvornih natkrivene garaže. Posebna pažnja posvećena je prometnom rješenju i dostupnosti, pa je predviđeno ukupno 86 parkirnih mjesta te posebno uređeno parkiralište za bicikle. Unutarnji prostorni koncept kampusa osmišljen je tako da podrži suvremene oblike nastave, istraživanja i suradnje. Planirane su tri velike predavaonice površine 153 m², svaka kapaciteta 137 mjesta, kao i dodatna velika predavaonica od 352 m² s kapacitetom od 328 mjesta. Uz njih su predviđene četiri računalne učionice od 68 m², četiri seminarske učionice od 156 m² s kapacitetom od 80 mjesta, te 16 kabineta za nastavnike i istraživače. Kampus uključuje i istraživačke laboratorije različitih površina, prostorije za sastanke, malu vijećnicu, gospodarske i prateće prostore, centralni hall te zajednički studentski prostor od 127 m² koji je zamišljen kao mjesto svakodnevne interakcije i razmjene ideja – predstavio je glavni projektant Tin Sven Franić prisutnim predstavnicima lokalne i regionalne samouprave, zaposlenicima i studentima Fakulteta.

Na predstavljanju su istaknuti i ključni razvojni učinci projekta, uključujući usklađenost s nacionalnim strateškim ciljevima te projektom DIGIT koji se provodi uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, kao i partnera uključenih u razvoj istraživačke infrastrukture.

„Odlučili smo podržati projekt s 20 milijuna eura kako bismo omogućili izgradnju i opremanje nove zgrade te stvorili uvjete za daljnji razvoj FOI-ja, kako u znanstveno-istraživačkom, tako i u obrazovnom smislu. Vjerujemo da će ova investicija dodatno osnažiti položaj FOI-ja kao jednog od najvažnijih sveučilišnih centara u Hrvatskoj“ – istaknuo je Hrvoje Meštrić, ravnatelj Uprave za znanost i tehnologiju u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih.

Ranije obnovljena i Vila Oršić

Podršku projektu dao je i župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, naglasivši da je riječ o investiciji koja nadilazi lokalne okvire. „Projekt FOI 2 jedan je od najvažnijih razvojnih i obrazovnih projekata za Varaždinsku županiju, ali i cijelu sjevernu Hrvatsku. Njegovom realizacijom studenti i profesori dobit će znatno bolje uvjete za obrazovanje, znanstveno-istraživački rad i razvoj inovacija, a dodatno će se osnažiti i suradnja FOI-ja s realnim sektorom. FOI je godinama predvodnik digitalizacije i informatizacije te aktivno sudjeluje u radu naših centara izvrsnosti i brojnih obrazovnih projekata. Nova zgrada predstavlja logičan nastavak tog razvoja i još jedan važan korak u jačanju uloge FOI-ja kao jednog od vodećih visokoškolskih i znanstvenih centara u ovom dijelu Hrvatske“ – rekao je Stričak.

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Slađana Miočić naglasila je da će novi projekt izgradnje FOI-ja 2, zajedno s obnovljenom Vilom Oršić, Regionalnim centrom za predinkubaciju u pametnoj industriji koji se gradi u partnerstvu FOI-ja, Grada Varaždina i jedinica lokalne samouprave te postojećim objektom FOI-ja 1, činiti jedinstven i suvremen urbani sveučilišni kampus u Varaždinu, snažno povezan s potrebama obrazovanja, istraživanja, inovacija i gospodarskog razvoja regije.

Javno savjetovanje o ESMP dokumentu traje do 7. lipnja 2026. godine. Rok završetka projekta izgradnje je listopad 2028. godine.