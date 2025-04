Prema prvoj procjeni DZS-a inflacija u ožujku usporila na 3,2 posto

Prema glavnim komponentama indeksa, procijenjena godišnja stopa inflacije za usluge iznosi šest posto, za skupinu u kojoj su hrana, piće i duhan 4,4 posto, za energiju 2,1 posto, dok su industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije pali za 0,2 posto, navedeno je u priopćenju DZS-a.

Stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena u ožujku je iznosila 3,2 posto na godišnjoj razini, objavio je u utorak Državni zavod za statistiku (DZS), čime je opći rast cijena na godišnjoj razini usporio drugi mjesec zaredom, dok podaci Eurostata pokazuju da je inflacija u Hrvatskoj i dalje među najvišima u eurozoni.

DZS je objavio prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u ožujku 2025. stopa inflacije iznosila 3,2 posto u odnosu na ožujak 2024. godine, dok je u odnosu na prethodni mjesec, to jest veljaču 2025. godine, u prosjeku bila viša za 0,4 posto.

Prekinut višemjesečni trend usporavanja rasta cijena

U listopadu 2024. je prekinut višemjesečni trend usporavanja rasta cijena na godišnjoj razini, a nakon rasta za 2,2 posto u listopadu, 2,8 posto u studenom, 3,4 posto u prosincu te za četiri posto u siječnju ove godine, u veljači se godišnja inflacija vratila na silaznu putanju, uz rast od 3,7 posto, a trend usporavanja se nastavio i u ožujku.

Prema glavnim komponentama indeksa, procijenjena godišnja stopa inflacije za usluge iznosi šest posto, za skupinu u kojoj su hrana, piće i duhan 4,4 posto, za energiju 2,1 posto, dok su industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije pali za 0,2 posto, navedeno je u priopćenju DZS-a.

Na mjesečnoj razini, u odnosu na veljaču 2025., cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije su porasle za 2,1 posto, a usluga za 0,7 posto, dok su cijene energije u prosjeku pale za 1,2 posto, a hrane, pića i duhana za 0,2 posto.

Inflacija u Hrvatskoj u ožujku 4,3 posto, među najvišima u eurozoni

DZS je najavio da će konačne podatke o indeksu potrošačkih cijena u ožujku prema klasifikaciji ECOICOP (klasifikacija individualne potrošnje prema namjeni – European Classification of Individual Consumption according to Purpose) objaviti 15. travnja.

Prema prvoj procjeni koju je danas objavio Eurostat, godišnja stopa inflacije u ožujku mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP) u Hrvatskoj je iznosila 4,3 posto, jednako kao i u Estoniji i Slovačkoj, čime su te tri zemlje ujedno imale i najvišu inflaciju u eurozoni.

U cijeloj eurozoni prosječna godišnja stopa inflacije u ožujku iznosila je 2,2 posto. Nakon Hrvatske, Estonije i Slovačke, najviša inflacija, od po 3,6 posto, zabilježena je u Belgiji, Litvi i Latviji.

Please enable JavaScript