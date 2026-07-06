“Prešao je crvenu liniju”: FIFA na udaru kritika zbog poništenja Balogunova crvenog kartona nakon navodnog Trumpova poziva

FIFA-ina odluka da suspendira učinak crvenog kartona napadaču američke muške reprezentacije Folarinu Balogunu izazvala je kritike belgijske reprezentacije, suparnika SAD-a u osmini finala, kao i brojnih nogometnih stručnjaka koji su doveli u pitanje pravednost te odluke nakon izvješća da je predsjednik Donald Trump o tom pitanju razgovarao s predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom.

Kraljevski belgijski nogometni savez priopćio je da je „zaprepašten” odlukom, istaknuvši kako FIFA-in Disciplinski pravilnik propisuje da crveni karton automatski znači suspenziju za sljedeću utakmicu momčadi, „kao što je bio slučaj sa svim prethodnim crvenim kartonima dodijeljenima tijekom ovog Svjetskog prvenstva”.

Belgijski savez naveo je da istražuje „sve moguće opcije” kako bi zaštitio „legitimna prava” svih reprezentacija na Svjetskom prvenstvu te očuvao „načela fair-playa”.

Izbornik Belgije Rudi Garcia bio je još izravniji u kritikama na konferenciji za medije uoči utakmice u nedjelju te je ironično rekao da nije znao kako je 5. srpnja na Svjetskom prvenstvu zapravo „Prvi april”.

Garcia je poručio da Belgija u ponedjeljak navečer neće braniti samo reprezentaciju ili svoj savez, nego „braniti nogomet, njegovu etiku i integritet”.

Belgijski vratar Thibaut Courtois, koji je sjedio pokraj Garcije, rekao je da je momčad iznenadilo vrijeme donošenja odluke – samo dan prije utakmice – no dodao je da se za igrače „ništa ne mijenja” te da je fokus momčadi isključivo na terenu.

Najžešći kritičar

Europska nogometna federacija (UEFA) u ponedjeljak je objavila oštro priopćenje u kojem je poručila da je odluka o suspendiranju Balogunova crvenog kartona „prešla crvenu liniju”.

Pozivajući se na druge igrače koji su odradili automatsku utakmicu suspenzije nakon isključenja, UEFA je navela:

„Minimalna automatska suspenzija od jedne utakmice nakon crvenog kartona nije diskrecijska mogućnost i ne zahtijeva odluku nadležnog tijela kako bi stupila na snagu. To je načelo ugrađeno u propise i ne može biti predmet iznimke, a kamoli usred natjecanja.”

Priopćenje završava riječima:

„Izražavamo nevjericu zbog ove dosad nezabilježene, neshvatljive i neopravdane odluke.”

Jesu li se oglasile i druge reprezentacije?

Engleska je u nedjelju pobijedila Meksiko 3:2 u osmini finala te se plasirala u četvrtfinale, gdje će igrati protiv Norveške. No na teren će izaći bez braniča Jarella Quansaha, koji je protiv Meksikanca Jesúsa Gallarda dobio crveni karton zbog opasnog starta.

Na konferenciji za medije nakon utakmice engleski izbornik Thomas Tuchel izrazio je neslaganje s FIFA-inom odlukom o Balogunu, upozorivši da će ona izazvati pomutnju među ostalim reprezentacijama.

„Tko poništava takvu odluku, kada i na temelju čega? I dokle to sada može ići? Meni je to jednostavno čudno.”

Na pitanje novinara može li Engleska lobirati kod Trumpa kako bi se uključio i poništio Quansahovu suspenziju od jedne utakmice, Tuchel je kroz šalu odgovorio:

„Možda, to je dobar početak.”

Što kažu ostali nogometni stručnjaci?

U emisiji BBC Sporta uoči utakmice Engleske i Meksika bivši engleski reprezentativac i zvijezda Manchester Uniteda Wayne Rooney rekao je da je odluka u slučaju Baloguna „apsolutna sramota”.

„Infantino bi se trebao sramiti. Sportski duh igre ovime je ozbiljno doveden u pitanje.”

Francuska nogometna legenda i komentator Fox Sportsa Thierry Henry rekao je da je odluka sigurno „barem malo slomila duh” belgijske reprezentacije jer se pripremala igrati utakmicu na jedan način, a sada mora iznenada promijeniti taktiku i pripremu.

Henry je dodao da smatra kako Balogun nikada nije ni zaslužio crveni karton, ali je kritizirao FIFA-u zbog vremena koje joj je trebalo da donese konačnu odluku.

Što je rečeno o navodnom Trumpovu pozivu Infantinu?

Njemački trener Jürgen Klopp, koji je s Liverpoolom osvojio englesko prvenstvo i Ligu prvaka, rekao je da pravila natjecanja jasno propisuju kako Balogun ne može igrati protiv Belgije, čak i ako mnogi smatraju da je crveni karton bio nepravedan.

Govoreći o navodnom telefonskom razgovoru između predsjednika SAD-a i predsjednika FIFA-e, Klopp je izjavio:

„Ovo je naša igra, a ne njihova… Ako su Trump i Infantino doista sve ovo riješili međusobnim dogovorom, onda je to ludost. To dovodi u pitanje baš sve.”

Siladitya Ray, novinar Forbesa (link na originalni članak)