Pri kraju aukcija pulskog Elektromlina, nema kupaca

Nekretnina u Puli vrijedna 6,2 milijuna eura nije pronašla kupca u aukciji koja završava za dva dana. Početna cijena iznosila je 4,96 milijuna eura, a nitko nije uplatio jamčevinu.

Aukcija zgrada i zemljišta Elektromlina u Puli završava u srijedu, a s obzirom da nema uplaćenih jamčevina, neće biti ni kupaca. Procijenjena vrijednost ovih nekretnina iznosi 6,2 milijuna eura, dok njihova početna cijena na ovoj, prvoj, dražbi iznosi 4,96 milijuna eura.

Kako se navodi u ranije objavljenom pozivu na sudjelovanje u dražbi, zgrade i zemljišta su ukupne površine 14.789 četvornih metara. Uključuju proizvodne, poslovne i pomoćne zgrade Brionke d.d. za

proizvodnju pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda. Neizgrađene površine u naravi su manipulativne, prometne, parkirne i zelene površine. Poslovni – proizvodni kompleks je ograđen ogradom te opremljen svom potrebnom infrastrukturom. Građevine su izgrađene između tridesetih i sedamdesetih godin prošlog stoljeća.

Povijesna vrijednost

Kako navodi Istrapedia, Elektromlin je nastao nakon što je nagli razvoj proizvodnje pšenice zavatio Istru, koja je tada bila dio Italije. Nastao je u sklopu Mussolinijevog programa za ostvarivanje dovoljnih zaliha žita, a razvio ga je arhitekt Alberto Turina.

Odvoje je tri funkcionalna sklopa odvojenih objekata te unutarnje dvorište. Čitavim prostorom dominira impozantna zgrada silosa koja se odvija u obliku punog volumena prizme dok je na samom ulazu smještena manja zgrada s uredima; posljednju građevinu proizvodnoga sklopa čini horizontalni blok pekare. Zgrada je 1947. godine poprimila povijesnu vrijednost kada je postala poprištem klasnog sukoba radi obrane proizvodnje i strojeva koje je vlasnik tvornice naumio preseliti u Italiju. Sukob je završio ubojstvom trojice radnika.

Navedene nekretnine koje su pripadale tvrtkama Brionka i Puljanka ovršio je zagrebački Projekt Tršćanska Matije i Tomislava Brkića. Brionka je u predstečajnoj nagodbi, a u Istri je poznata kao najveći lokalni proizvođač i opskrbljivač u okviru mlinske, pekarske, tjesteninske i slastičarske djelatnosti.