Priče s tipfelerom stižu u Samobor: poduzetnici otvoreno o pogreškama, padovima i lekcijama koje vode do uspjeha

Nakon uspješnog premijernog izdanja, projekt „Priče s tipfelerom“ dolazi u Samobor te će se održati u četvrtak, 2. srpnja 2026. godine od 13:00 do 15:30 sati u Poduzetničkom centru Samobor, u prostoru Malog Tehnopolisa Samobor.

Riječ je o projektu koji na hrvatsku poduzetničku scenu donosi drugačiji pogled na uspjeh – kroz razgovore o pogreškama, promašajima, neuspjelim pokušajima i izazovima koji su sastavni dio svakog poduzetničkog puta, ali o kojima se rijetko javno govori.

Dok se poslovni uspjesi često predstavljaju kao niz dobro promišljenih odluka i pobjeda, „Priče s tipfelerom“ otvaraju prostor za iskrene razgovore o trenucima kada stvari nisu išle prema planu. Upravo u tim iskustvima kriju se najvrjednije poslovne lekcije.

Gost drugog izdanja bit će Davorin Štetner, poduzetnik, investitor i predsjednik Hrvatske udruge investitora i poslovnih anđela CRANE. Publika će imati priliku čuti njegovu poduzetničku priču bez uljepšavanja – od izazova, pogrešnih procjena i neuspjelih projekata do odluka koje su ga dovele do današnjih poslovnih uspjeha.

„Ne zanima nas samo što je uspjelo. Zanimaju nas padovi, krive odluke, neugodni razgovori, sumnje i zaokreti – sve ono što se obično preskoči u lijepo zapakiranim poslovnim pričama“, ističu organizatori.

Uz inspirativan razgovor s gostom, sudionike očekuje i interaktivni program „Mastermind – Business Hot Seat“ pod vodstvom Danijele Capan iz platforme CoachiEfy. Kroz strukturirani rad u manjim grupama poduzetnici će imati priliku otvoriti vlastite poslovne izazove, razmijeniti iskustva i dobiti nove perspektive od drugih sudionika.

Događaj završava networkingom uz laganu zakusku, u opuštenoj atmosferi koja potiče stvaranje novih poslovnih kontakata, suradnji i ideja.

Projekt „Priče s tipfelerom“ pokrenula je Marija Bedek s ciljem promicanja poduzetničke kulture u kojoj se pogreške ne smatraju neuspjehom, već važnim dijelom procesa učenja, razvoja i rasta.

Događanje organiziraju Poduzetnički centar Samobor, CoachiEfy, Marija Bedek i Danijela Capan, a sudjelovanje je besplatno uz prethodnu prijavu.