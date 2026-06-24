Prihodi Mlinar Grupe gotovo udvostručeni u četiri godine

Mlinar Grupa, najveća pekarska grupacija u Adria regiji koja je od prošle godine u većinskom vlasništvu Bosqar Investa, predstavila je u srijedu u svom proizvodnom pogonu na zagrebačkom Žitnjaku ključne poslovne rezultate, daljnji razvoj poslovanja te novu društveno odgovornu platformu Prvo doručak.

Grupa je lani ostvarila 197,2 milijuna eura prihoda od prodaje, što je rast od 12 posto u odnosu na 2024. godinu, dok je prilagođena EBITDA porasla za 27 posto dosegnuvši 38,4 milijuna eura. U istom razdoblju broj kupaca povećan je na 36,9 milijuna, dok je broj zaposlenika rastao devet posto i sada ih je 2.600. U odnosu na 2021. godinu, prihodi od prodaje Grupe gotovo su udvostručeni, uz rast od 91 posto, dok je prilagođena EBITDA u istom razdoblju porasla 130 posto.

Rezultate je medijima predstavio Mladen Veber, predsjednik uprave Mlinar Grupe istaknuvši kako je rast rezultat kontinuiranog ulaganja u proizvodnju, maloprodajnu mrežu, logistiku, kvalitetu i razvoj novih formata prodajnih mjesta.

7.000 dostavnih mjesta

„Mlinar je danas snažan, vertikalno integriran sustav koji objedinjuje vlastitu proizvodnju, distribuciju, maloprodaju i B2B poslovanje. Naša je prednost u tome što možemo odgovoriti na potrebe modernih kupaca, ali istodobno zadržati fokus na kvaliteti, svježini i dostupnosti proizvoda. Rezultati koje smo ostvarili potvrđuju stabilnost poslovnog modela i daju nam snažan temelj za daljnji rast“, naglasio je Veber.

Mlinar Grupa posluje kroz dva ključna segmenta, maloprodaju i B2B koji su u 2025. činili 57 odnosno 43 posto prodaje. U okviru maloprodajne mreže u Sloveniji, Srbiji i Hrvatskoj

Grupa ima 329 vlastitih prodavaonica, a prisutna je i na tržištu Bosne i Hercegovine kroz 14 franšiznih poslovnica.

Važan dio Mlinarova poslovnog modela čini i vlastita logistika. Grupa raspolaže s 208 dostavnih vozila koji svakodnevno opskrbljuju oko 7.000 dostavnih mjesta i isporučuju približno 120 tona proizvoda. Upravo ta kombinacija proizvodnje, distribucije i široke prodajne mreže čini Mlinar jednim od ključnih nositelja pekarske industrije u Hrvatskoj i regiji.

80 milijuna eura investicije

Ove godine u vlasničku strukturu Mlinara ušla je i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), koja je predvodila investiciju u ukupnom iznosu do 80 milijuna eura, uz sudjelovanje Bosqar Investa i MidEurope.

O važnosti Mlinara govorio je i Vanja Vlak, član Uprave zadužen za financije u Bosqar Investu, naglasivši kako kompanija ima značajnu ulogu u razvoju Food vertikale Grupe.

„Mlinar je kompanija s prepoznatljivim brendom, snažnom operativnom infrastrukturom i velikom bazom kupaca koja pokazuje kako se tradicija, industrijska izvrsnost i moderna organizacija mogu povezati u sustav koji stvara vrijednost za kupce, zaposlenike, partnere i zajednicu“, istaknuo je Vlak.

Nakon poslovnih rezultata, Mlinar je medijima predstavio i novu društveno odgovornu platformu Prvo doručak na kojoj objedinjuju svoje donacije i sponzorstva te će kroz nju ove godine darovati oko 3.000 doručaka u stotinjak akcija diljem Hrvatske. Riječ je o dugoročnoj inicijativi Mlinara i Bosqar Investa kojom se želi dodatno povezati poslovanje s konkretnim potrebama klubova, udruga, organizacija i lokalnih zajednica.

Mlinar Grupa danas objedinjuje snažnu proizvodnu bazu, široku maloprodajnu mrežu, razvijenu logistiku i sve značajniji B2B segment, a predstavljenim rezultatima i novom DOP platformom dodatno potvrđuje ambiciju daljnjeg rasta, modernizacije i odgovornog poslovanja.