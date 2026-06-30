Prihodi od stranih turista u prvom tromjesečju 9,2 posto veći nego lani

Prihodi od stranih turista u prvom tromjesečju ove godine iznosili su 945,2 milijuna eura, što je 9,2 posto više nego u istom razdoblju prošle godine, prenosi u utorak Ministarstvo turizma i sporta podatke Hrvatske narodne banke.

“Prema podacima Hrvatske narodne banke (HNB) u prvom tromjesečju 2026. godine, prihodi od stranih turista iznosili su 945,2 milijuna eura što predstavlja rast od 9,2 posto u odnosu na isto razdoblje 2025. godine, odnosno prihodovano je 79,7 milijuna eura više”, stoji u priopćenju ministarstva.

“Zadovoljni smo rezultatima koje ostvarujemo, a ovaj rast prihoda prati i odlične turističke pokazatelje iz prvog tromjesečja, u kojem smo ostvarili 1,2 milijuna dolazaka i tri milijuna noćenja, odnosno devet posto više dolazaka i osam posto više noćenja nego u istom razdoblju prošle godine”, izjavio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

“Pozitivan trend nastavljen je i tijekom cijele predsezone, u kojoj smo ponovno ostvarili rekordne rezultate. Usporedimo li prihode od stranih turista s prvim tromjesečjem 2016. godine, oni su danas veći za više od 509 milijuna eura, odnosno više nego dvostruko, što jasno potvrđuje rast konkurentnosti i vrijednosti hrvatskog turizma”, rekao je Glavina.