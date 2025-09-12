Prihodi tržišta elektroničkih komunikacija porasli na 900 milijuna eura

Na tržištu elektroničkih komunikacija u prvoj polovici godine nastavljen je rast prihoda, za 5,9 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, na 900 milijuna eura, a prvi puta je broj priključaka putem mreža vrlo velikog kapaciteta (VHCN) premašio broj “starih” bakrenih, izvijestili su u petak iz regulatorne agencije HAKOM.

Osim prihoda, na tom je tržištu nastavljen i rast ulaganja u mreže i prelazak korisnika na optiku, čime su i povećane prosječne brzine pristupa internetu te sada više od 50 posto svih korisnika interneta ima ugovorene brzine od 100 Mbit/s ili više, ističu iz HAKOM-a.

Udjel VHCN priključaka porastao na 48,5 posto, a najviše prihoda od pokretnih mreža

Među prihodima po vrstama, oni od usluga putem pokretnih mreža činili su više od polovice ukupnih te iznosili 598 milijuna, što je za 6,1 posto više nego u prvoj polovici prošle godine, dok su prihodi od fiksnih mreža porasli na 301 milijun eura ili za 8,1 posto.

Porast prihoda u prvoj polovici ove godine pratila su i veća ulaganja u materijalnu imovinu nego prošle godine, i to najviše ili 60 milijuna eura u VHCN mreže.

Iz HAKOM-a od podataka s tržišta elektroničkih komunikacija za prvi dio ove godine izdvajaju i nastavak migracije korisnika sa “starih” bakrenih na svjetlovodne/optičke mreže, u kojima je broj priključaka porastao za više od 106,4 tisuće u odnosu na isto doba prošle godine, te ih je krajem lipnja ove godine bilo ukupno 410,2 tisuće.

Priključaka koji zadovoljavaju kriterije VHCN mreža krajem prve polovice ove godine bilo je ukupno 565,8 tisuća, što čini 48,5 posto od svih više od 1,17 milijuna priključaka širokopojasnog pristupa interneta u nepokretnim mrežama.

Istodobno, broj priključaka na bakrenoj mreži smanjen je za gotovo 68,2 tisuće u odnosu na lanjsko prvo polugodište.

Nastavak trendova kod klasičnih telefonskih i OTT usluga

U javno dostupnoj telefonskoj usluzi u nepokretnoj/fiksnoj mreži nastavljen je trend pada odlaznog prometa i prihoda, uz stabilan broj korisnika i priključaka, što, po HAKOM-u, ukazuje na postupno smanjenje korištenja ovom uslugom unatoč nepromijenjenoj korisničkoj bazi.

S druge strane, ukupan prihod od javno dostupne telefonske usluge u pokretnoj/mobilnoj mreži ostaje gotovo stabilan u odnosu na isto razdoblje prošle godine, iako se bilježi blagi pad prihoda od privatnih i poslovnih korisnika zbog prelaska na podatkovne i OTT usluge.

Nastavljen je i trend pada slanja “sms” i “mms” poruka, kao i “roaming” minuta vlastitih korisnika, što potvrđuje daljnju zamjenu tradicionalnih komunikacijskih navika digitalnim aplikacijama.

U drugom tromjesečju ove godine nastavljen je i rast prihoda od naplatne televizije, na 38,8 milijuna eura ili za 13 posto u odnosu na lani, u čemu najveći rast rast bilježi vlastita OTT usluga, s povećanjem prihoda od 124 posto i broja priključaka za 90 posto, na 163,2 tisuće.