Prijelomna točka u poslovanju: Jeste li konj ili jahač u AI revoluciji?

Umjetna inteligencija imat će utjecaj na brojna zanimanja. Prema mišljenju marketinških stručnjaka Davida Peranića i Roberta Levaka, ključno je iskoristiti ju kao alat i na taj način doći u bolju poziciju.

“Neće vas AI zamijeniti, nego osoba koja koristi AI” – rečenica je na koju skreću pozornost marketinški stručnjaci David Peranić i Roberto Levak iz tvrtke Scoreminds. Smatraju kako oni koji pametno koriste umjetnu inteligenciju može doći upravo u poziciju da oni budu ti koji će na taj način doći u bolju poziciju.

Ističu kako već sada postoje liste poslova na koje AI utječe, a marketing je visoko na njima. Izvori poput Washington Posta već analiziraju koji će poslovi biti najviše transformirani. Oni koji prvi usvoje AI i iskoriste ga za podizanje svog rada na višu razinu, steći će odlučujuću prednost. S razvojem AI-ja, polako prolazi vrijeme “šljakera” i dolazi vrijeme stratega. “U ovoj revoluciji još uvijek možete birati hoćete li biti konj ili jahač”, naglašava Peranić.

Odličan izvor inspiracije, nepouzdan za egzaktne odgovore

Ključ je u razumijevanju gdje je AI briljantan, a gdje može opasno griješiti. Levak je istaknuo dvije ključne “pomoći” AI-a.

Za hipotetske odgovore i brainstorming je odličan. AI može ponuditi širu sliku od pojedinca i poslužiti kao nevjerojatan izvor inspiracije. Preporučuje upotrebu AI alata za zadatke kao što su brainstorming, pilot testiranje i usavršavanje eksperimentalnih materijala.

U situaciji kad su poželjni egzaktni odgovori i podaci, sugerira oprez. AI može biti dobar pomoćnik u učenju kako doći do tih odgovora, ali ne i konačni izvor. Informacije koje ponudi nekada su netočne.

Fascinacija idejom da AI može kreirati 1000 oglasa u minuti promašuje poantu. Čemu služi 1000 oglasa ako niti jedan ne pogađa cilj? Cilj nije količina, već rezultat. Nebitno je je li dva ili tisuću oglasa, i je li ih kreirao čovjek ili AI – važno je utječe li sav taj trud na profit. Ako kupac ne može raspoznati razliku, svejedno mu je tko je radio oglas. No, ako očigledno primijeti da sav sadržaj dolazi od umjetne inteligencije, može se dogoditi pad povjerenja.

Mentorski program

Upravo zato ključno je AI-om baratati pametno. Peranić i Levak redovito prate istraživanja i trendove u marketingu, te dijele spoznaje na LinkedInu. Od ove godine pomažu i kroz svoj online mentorski program “Uspješno razvijte digitalno poslovanje”. Program je osmišljen kako bi direktorima i voditeljima marketinga dao sustav za donošenje dobrih marketinških odluka, a unutar modula “AI” direktno obrađuju donošenje kvalitetnijih marketinških odluka uz pomoć AI alata.

Razvojem AI alata širi se zabluda da je moguće zamijeniti pravo istraživanje tržišta s “umjetnim AI ispitanicima”. Znanost kaže – nipošto.

Najnoviji znanstveni rad (objavljen u kolovozu 2025.) pod nazivom “Large Language Models Do Not Simulate Human Psychology” jasno upozorava da AI modeli ne mogu replicirati psihologiju stvarnog “nesavršenog” čovjeka. Istraživanje je pokazalo da su AI modeli nepouzdani, osjetljivi na minimalne promjene u postavljanju pitanja, a različiti modeli daju potpuno različite odgovore. Oni generaliziraju na temelju tekstualne sličnosti, a ne stvarnog semantičkog značenja, što ih vodi do pogrešnih zaključaka.

Osim toga, “AI ispitanici” se ponašaju savršeno, uvijek odmorni, koncentrirani, iskreni i spremni za suradnju. Ali oni ne kupuju proizvode. Stvarni kupci su nesavršeni pojedinci – dekoncentrirani, umorni, koji pamte tek djelić vaše poruke dok su bombardirani stotinama drugih. Ali na kraju dana, oni su ti koji kupuju i donose novac.

Razumijevanje gdje AI staje, a gdje počinje ljudska vještina, intuicija i strategija, odvojit će pobjednike od prosječnih u narednim godinama, slažu se Peranić i Levak.