Prilagodba kolodvora u Tovarniku schengenskim pravnim stečevinama – 6,5 milijuna eura plus PDV

Kako bi se željeznički kolodvor Tovarnik uskladio sa schengenskim pravnim stečevinama, HŽ Infrastruktura će raspisati natječaj vrijedan 6,5 milijuna eura plus PDV.

HŽ Infrastruktura najavila je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za radove na željezničkom kolodovoru Tovarnik. Povod je prilagodbe tog graničnog prijelaza provedbi schengenskim pravnim stečevinama. Kolodvor Tovarnik nalazi se u istoimenom mjestu između Vinkovaca i Šida.

Radovi se provode kako bi prijelaz ispunio standarde i uvjete koje moraju ispunjavati granični prijelazi sukladno Uredbi o graničnim prijelazima. Kolodvor Tovarnik je prema toj uredbi svrstan u srednje granične prijelaze.

Nova zgrada za granične službe

Planirani radovi uključuju rekonstrukciju prvog kolosijeka te izgradnju dva perona s nadstrešnicama, rasvjetom i drugom opremom. Planira se dodati i peti kolosijek, zbog čega će se srušiti skladište, wc i bočna rampa. Kod tehničkih uvjeta prilagodbe elektroenergetskog infrastrukturnog podsustava izvest će se elektrifikacija novoizgrađene među kolosiječne veze između 1. i 2. kolosijeka kao i novog 6. kolosijeka sa ugradnjom sekcijskog izolatora za sve kolosijeke.

U planu je i nova zgrada graničnih službi, montažna ograda za odjeljivanje lokalnih i međunarodnih vlakova, nova transformatorska stanica, nova rasvjeta i drugo. Rok za ove radove je 16 mjeseci od uvođenja izvođača radova u posao.

Glavni kriterij za izbor izvoditelja je cijena s 90 posto utjecaja, dok se ostalih 10 posto dodjeljuje za jamstvo.