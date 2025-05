Priprema se natječaj za distribuciju nezaslanjene vode na Neretvi vrijedan 37,8 milijuna eura

Nakon što je raspisan natječaj za gradnju pregrade na Neretvi, priprema se i onaj za distribuciju nezaslanjene vode. Tim projektom se želi smanjiti zaslanjenost okolnog tla.

Hrvatske vode u Prethodnim savjetovanjima na Narodnim novinama objavile su natječaj za radove gradnje sustava za distribuciju nezaslanjene vode. To je već drugi natječaj koji je dio projekta zaštite od zaslanjivanja tala i voda područja Donje Neretve.

Prvi za gradnju pregrade na Neretvi je bio objavljen u Prethodnim savjetovanjima početkom mjeseca. Forbes Hrvatska o njemu je tada izvještavao, a o završetku savjetovanja, prije deset dana on je i objavljen.

Procijenjena vrijednost prvog natječaja iznosila je 24,9 milijuna eura bez PDV-a. Procijenjena vrijednost drugog natječaja za distribuciju nezaslanjene vode iznosi 37,8 milijuna eura. Oba natječaja bila su objavljena i prije nekoliko mjeseci uz malo manje procijenjene vrijednosti od trenutačnih. Tada su bili poništeni jer nakon isključenja ponuditelja nije bilo valjanih ponuda.

Sustav za transport nezaslanjene vode

Cilj prvoga je izgraditi mobilnu pregradu na Neretvi, kako bi se spriječio prodor slanog klina uzvodno od pregrade. Nakon njegove izgradnje voda uzvodno od pregrade bit će kvalitetnija za poljoprivredu, jer neće biti slana.

Nezaslanjena voda iz rijeke Neretve uzvodno od pregrade će potiskivati zaslanjenu podzemnu morsku vodu u niže zone, a ujedno će se koristiti za obogaćivanje Male Neretve svježom vodom, čime će se uzvodno od mobilne pregrade u Neretvi i Maloj Neretvi formirati bazen nezaslanjene vode. Mobilna pregrada će se koristiti u režimu malih voda od svibnja do listopada. U ostalom dijelu godine bit će spuštena na dno korita rijeke i neće utjecati na tok velikih voda, koje tada same istiskuju klin morske vode do ušća Neretve.

Granica projektnog područja SN Donja Neretva (žuto); Screenshot: Natječajna dokumentacija

Cilj drugog natječaja je izgradnja sustava tlačne distributivne mreže za transport nezaslanjene vode na zaslanjene poljoprivredne površine. Dovođenjem svježe vode na poljoprivredne površine osigurat će se ispiranje soli iz površinskog sloja tla, čime će trenutačno slabo do umjereno zaslanjena tla preći u kategoriju nezaslanjenih tala. Dovođenjem svježe vode primjerene kvalitete prekinut će se tradicionalni način navodnjavanja slanom vodom iz melioracijskih kanala, te spriječiti daljnja alkalizacija tla.

Drugi natječaj se sastoji od pet faza koje uključuju gradnju dovodnog kanala, tlačnih i distribucijskih cjevovoda, distribucijske mreže i slične infrastrukture. Glavni kriterij za izbor izvoditelja bit će cijena s utjecajem od 85 posto, dok trajanje jamstva utječe s 15 posto.