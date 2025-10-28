Produktivnost po zaposlenom i dalje znatno ispod prosjeka EU

Tek svaka treća domaća tvrtka koristi digitalne alate za planiranje proizvodnje. Velika većina ih i dalje planira uz pomoć proračunskih tablica i iskustva zaposlenika, pokazalo je istraživanje HGK o produktivnosti, tehnološkoj opremljenosti i digitalnoj zrelosti hrvatske industrije, provedeno na uzorku od 20-ak renomiranih srednjih i velikih poduzeća iz metaloprerađivačke i elektroindustrije.

Rezultati istraživanja predstavljeni su na konferenciji “Vrijeme je za industriju” održanoj u Zagrebu.

“Dio problema kod digitalne transformacije je i puno priče, malo prakse. Dosta se teoretizira, ali zapinjemo kod ovog prijelaza iz riječi u djela. Moramo promijeniti način kako promatramo ovu razvojnu paradigmu. Digitalna transformacija nije trošak – ona je investicija. Osigurava veću produktivnost i globalnu konkurentnost, što su preduvjeti za održiv industrijski rast i izvoznu snagu. Istraživanje je identificiralo najveće izazove, a to su manjak kvalificirane radne snage i troškovi rada, nedostatak strategije digitalne transformacije, spor tempo automatizacije i ograničena ulaganja u istraživanje i razvoj”, poručio je Tomislav Radoš, potpredsjednik HGK za industriju i održivi razvoj.

Projekti istraživanja i razvoja također, u većini tvrtki se vode ručno, nedigitalizirano i neintegrirano. Manje od polovice tvrtki prati status razvoja projekata u realnom vremenu. Umjetna inteligencija se zasad većinski ne koristi u proizvodnim procesima, a tvrtke iako koriste digitalne alate, oni uglavnom nisu povezani u jedinstven sustav, pa podaci i procesi ne teku glatko koliko bi mogli. Rješenja se često uvode stihijski, bez jasnih strategija digitalne transformacije.

“Digitalna transformacija nije IT projekt, nego strateška promjena. Hrvatska industrija mora osvijestiti potrebu za ulaganjem u digitalizaciju kako bi držala korak s trendovima i povećala konkurentsku prednost. Ključna je suradnja industrije i tehnoloških stručnjaka pri implementaciji naprednih digitalnih rješenja poput PLM (Product lifecycle management) platformi. Tehnologija je samo alat; razliku čine ljudi i njihova spremnost na promjene i suradnju,“ rekao je Marijan Lorencin, izvršni direktor tvrtke AITAC.

U Hrvatskoj je produktivnost po zaposlenom i dalje znatno ispod prosjeka Europske unije. Rast produktivnosti najvažniji je zadatak za ograničavanje rizika od globalnih poremećaja – od rasta protekcionizma i trgovinskih ograničenja do potrebe za većom otpornosti lanaca opskrbe i diverzifikacijom tržišta.

“Međunarodni poredak utemeljen na poštivanju pravila, koji je omogućio Europskoj uniji da napreduje, sada je pod ogromnim pritiskom. Ekonomski divovi, SAD i Kina, koriste svoju moć i kontrolu nad ključnim tehnologijama kako bi redefinirali uvjete trgovine i prisilili tvrtke da ulažu upravo tamo. Snaga Europske unije počiva na njezinu jedinstvu, ali mogu li se 27 različitih zemalja dogovoriti o načinu suočavanja s tim izazovima prije nego što bude prekasno?“ pita se Andy Bounds, dopisnik Financial Timesa iz Bruxellesa, specijaliziran za trgovinu, europsku politiku i Brexit.

Govoreći o svijetlom primjeru produktivnosti, na konferenciji je istaknuta domaća obrambena industrija. U kontekstu aktualnih globalnih okolnosti, naglašene su prilike koje se ovoj industriji nude. Obrambena industrija je danas širok pojam i Hrvatskoj treba konkretan i aktualan uvid u njezine razmjere, naglasili su iz HGK i pojasnili da u suradnji s Ministarstvom obrane provode mapiranje hrvatske obrambene industrije na koje se do sada odazvalo više od 140 poduzeća. Prikupljeni podaci već sada pokazuju da više od 60 posto tvrtki posluje na međunarodnom tržištu, a trećina je uključena u razvoj naprednih tehnologija – od robotike do novih materijala.

Ovo je treće izdanje konferencije “Vrijeme je za industriju”, ove godine pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva i Ministarstva financija RH.