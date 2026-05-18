Proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda porasle 8,5 posto

Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u prvom tromjesečju ove godine porasle su za 8,5 posto u odnosu na isto razdoblje 2025. godine, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku.

Cijene biljnih proizvoda porasle su za 11,6 posto, a cijene žive stoke, peradi i stočnih proizvoda za 6,5 posto.

Na porast cijena biljnih proizvoda, kako navode statističari, utjecao je porast cijena u skupinama povrća, cvijeća i sadnica, za 23,4 posto, vina, za 14,3 posto, i voća, za 10,4 posto. Cijene žitarica su pak pale za 8,5 posto.

U skupini proizvoda koji imaju najveći udio u stočarstvu u usporedbi s istim tromjesečjem lani porasle su cijene goveda, za 22,9 posto, i peradi, za 1,5 posto, dok su pale cijene svinja, za 15,5 posto, i mlijeka, za 0,1 posto.

Cijene dobara i usluga za tekuću uporabu (input I) u prvom tromjesečju ove godine u usporedbi s istim tromjesečjem lani manje su za 2,3 posto. Na taj je pad, kako navode iz DZS-a, utjecao pad cijena stočne hrane te sjemena i sadnog materijala.

Cijene stočne hrane su su pale za 3,1 posto, a sjemena i sadnog materijala za 7,9 posto.

Istodobno su porasle cijene gnojiva, za 5,1 posto, energije i maziva, za 4,7 posto, sredstava za zaštitu bilja, za 3,7 posto te veterinarskih usluga, za 3,5 posto, pokazuju podaci DZS-a.