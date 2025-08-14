Proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda porasle za 5,9 posto

Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u drugom tromjesečju ove godine porasle su za 5,9 posto u odnosu na isto razdoblje lani, pokazuju privremeni podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Pritom su cijene biljnih proizvoda porasle za 7,4 posto, a cijene stoke, peradi i stočnih proizvoda za 4,8 posto.

Na porast cijena biljnih proizvoda, kako navode statističari, utjecao je porast cijena u skupinama povrća, cvijeća i sadnica, za 12,7 posto, vina, za 9,4 posto, i žitarica, za 7,6 posto. Istodobno su cijene krmnog bilja pale za 3,7 posto.

U skupini proizvoda koji imaju najveći udio u stočarstvu u usporedbi s istim tromjesečjem 2024. porasle su cijene goveda, za 19,3 posto, mlijeka, za četiri posto i peradi, za 2,8 posto. Porasle su i cijene konzumnih jaja, za 5,3 posto. Istodobno su cijene svinja pale za 11,8 posto.

Cijene dobara i usluga za tekuću uporabu u drugom tromjesečju ove godine u usporedbi s istim tromjesečjem lani porasle su za 1,6 posto, na što je utjecao porast cijena gnojiva i stočne hrane.

Cijene gnojiva su porasle za 7,8 posto, a stočne hrane za 2,6 posto. Porasle su i cijene sjemena i sadnog materijala, za 6,8 posto, sredstava za zaštitu bilja, za 3,6 posto te veterinarskih usluga, za 10,8 posto.

Istodobno su cijene energije i maziva pale za 19,2 posto, podaci su DZS-a.

