Proizvođačke cijene u kolovozu porasle 1,2 posto na godišnjoj razini

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u kolovozu su u usporedbi sa srpnjem porasle za 0,2 posto, a u odnosu na kolovoz prošle godine za 1,2 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Isključujući energiju, te su cijene na mjesečnoj razini porasle za 0,2 posto, a na godišnjoj razini za 1,5 posto.

U kolovozu, u usporedbi s mjesecom prije, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu ukupno su bile više za 0,3 posto, a u odnosu na kolovoz lani za 2,1 posto.

Isključujući energiju, u kolovozu su, u usporedbi sa srpnjem, bile više za 0,2 posto, dok su u usporedbi s kolovozom prošle godine porasle za 2,3 posto.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na inozemnom tržištu u kolovozu su bile niže za po 0,1 posto i na mjesečnoj i godišnjoj razini, to jest u odnosu na srpanj 2025. i kolovoz 2024.

Bez energije, pak, te su cijene na mjesečnoj razini bile više za 0,1 posto, a na godišnjoj za 0,8 posto.

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD), u kolovozu u odnosu na srpanj proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji, za 1,4 posto, a za 0,3 posto u opskrbi vodom; uklanjanju otpadnih voda, gospodarenju otpadom te djelatnostima sanacije okoliša. S druge strane, pale su u rudarstvu i vađenju, za 4,1 posto, te u prerađivačkoj industriji, za 0,2 posto.

Na godišnjoj razini, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u rudarstvu i vađenju porasle su za 8,3 posto, u opskrbi električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 3,5 posto, a u prerađivačkoj industriji za 0,2 posto. Istovremeno, ostale su na istoj razini u djelatnosti opskrbe vodom; uklanjanja otpadnih voda, gospodarenja otpadom te djelatnostima sanacije okoliša, pokazala je DZS-ova statistika.