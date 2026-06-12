Proizvodni kompleks mesne industrije vrijedan 3,59 milijuna eura uskoro ponovno na aukciji

Proizvodni kompleks nekadašnjeg IMI-ja nije se prodao na prvoj dražbi, pa slijedi smanjenje početne cijene i nova dražba.

Proizvodni kompleks nekadašnje IMI – Industrije mesa Ivanec u Ivancu vrijedan 3,59 milijuna eura i sporedne nekretnine u Trakošćanu prodavat će se na Fininoj aukciji koja će startati u kolovozu. Riječ je o drugoj dražbi, na kojoj će zbog neuspješnosti nedavno završene prve dražbe početna cijena nekretnina biti smanjena na 2,15 milijuna eura.

Ključna nekretnina na aukciji je proizvodni kompleks u Ivancu koji uključuje industrijsku zgradu, poslovne i pomoćne objekte, kotlovnicu, trafostanicu i više od 15.900 četvornih metara zemljišta. Uz to se prodaje nekoliko manjih poljoprivrednih parcela u Ivancu te nekretnine u Trakošćanu, uključujući stan u suvlasništvu male vrijednosti koji se nalazi u objektu 300-injak metara od dvorca.

Lošije poslovali, pa ih dokrajčio novi vlasnik

Kako su izvještavale Varaždinske vijesti, problemi su započeli kad su prije petnaestak godina pali potražnja za proizvodima IMI-ja, kao i marže, a rasli su i teškoće s naplatom potraživanja te obveze poduzeća, koje su prešle 20 milijuna kuna. Poljoprivredno poduzeće Ivanec, većinski vlasnik tvrtke, počelo je tražiti izlaz u akviziciji, a kao potencijalni vlasnici IMI-ja spominjali su se slovenski Kras, pa i Agrokor. No 2012. godine IMI je prodan zagrebačkom poduzeću Mini Major, koje se uglavnom bavi prodajom medicinske opreme.

Nakon gašenja linije za klanje svinja i odlaska polovice od 150 zaposlenika novo poslovodstvo najavljivalo je ulaganje od oko 30 milijuna kuna i izvoz novog proizvodnog asortimana. Ishođeni su i krediti, i to 32 milijuna kuna HBOR-a, uz zalog na bivšim nekretninama IMI-ja koje su prešle u vlasništvo Mini Majora. Ta tvrka je na ime najamnine proizvodnih hala IMI-ju naplaćivala 1,3 milijuna kuna mjesečno plus PDV.

I kada se činilo da su ambiciozni planovi pred ostvarenjem, uslijedili su novi problemi zbog kojih je blokiran račun poduzeća. Zbog obveza prema bankama, financijskim institucijama i zaposlenicima, poslovodstvo je u veljači 2014. godine pokušalo naći izlaz u predstečajnoj nagodbi. No, prijedlog za nagodbu je obijen, a otvoren je stečaj.

Nekretnine koje će biti predmet dražbe ovršene su zbog duga ugašene tvrtke Mini Major. Ona je bila korisnik kredita vrijednog 31,90 milijuna kuna, na kojem je Mario Raos bio jamac-platac, a Industriji mesa Ivanec založni dužnik.

Stečaj nad Industrijom mesa Ivanec završen je 2021. godine kad je ta tvrtka izbrisana iz sudskog registra. Lokalni mediji su tada najavljivali kako će to biti kraj IMI-jevog najpoznatijeg brenda – Ivanečkog jegera, no se nije dogodilo. Iste godine pokrenuta je tvrtka IMP – Ivanečki mesni proizvodi koja posluje i danas, no očito ne bez problema. U listopadu prošle godine Porezna uprava objavila je kako su dužni 151.135 eura.

Ključna nekretnina na aukciji je proizvodni kompleks u Ivancu koji uključuje industrijsku zgradu, poslovne i pomoćne objekte, kotlovnicu, trafostanicu i više od 15.900 četvornih metara zemljišta. Uz to se prodaje nekoliko manjih poljoprivrednih parcela u Ivancu te nekretnine u Trakošćanu, uključujući stan u suvlasništvu male vrijednosti koji se nalazi u objektu 300-injak metara od dvorca.