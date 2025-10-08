Projekt vrijedan 30 milijuna eura na zagrebačkom Rotoru, zapošljavaju 400 ljudi

SPAR Hrvatska na zagrebačkom Rotoru kreće s izgradnjom nove zgrade Centrale na ukupno 14.000 kvadrata. Investicija u projekt je 30 milijuna eura, a najmodernije uvjete rada uživat će čak 400 zaposlenika.

Od dolaska u Hrvatsku 2005. SPAR Hrvatska je, u proteklih 20 godina, uložio više od 800 milijuna eura u poslovanje, otvaranje novih trgovina i unapređenje logističkih kapaciteta te razvoj lokalne infrastrukture. U jesen 2024. završena je jedna od najvećih strateških investicija kompanije – SPAR logistički centar vrijedan 110 milijuna eura, nadomak Zagreba.

Danas, točno godinu dana kasnije, započela je realizacija novog kapitalnog projekta – početak gradnje nove zgrade Centrale. Na taj način otvara se još jedno novo poglavlje poslovanja, kojim SPAR potvrđuje poziciju jednog od vodećih trgovačkih lanaca. Na Remetinečkom rotoru u Zagrebu danas je službeno položen kamen temeljac buduće SPAR Centrale u Hrvatskoj. Investicija u projekt, od 30 milijuna eura, uvelike će unaprijediti poslovanje i pružati najmodernije uvjete rada za zaposlenike SPAR-a.

Na površini od 14.000 četvornih metara, lokaciji odlično prometno povezanoj sa svim dijelovima grada i okolice, niknut će poslovna zgrada na četiri etaže iznad zemlje, uz čak 5.300 četvornih metara podzemne garaže. Kada zgrada Centrale bude izgrađena, završetak je planiran u prvoj polovici 2027. godine, znatno će se unaprijediti poslovni procesi kompanije i ubrzati protok informacija.

Polaganju kamena temeljca uz Gorana Vukelića, direktora SPAR Hrvatska prisustvovala je Irena Weber, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca te Damir Županić, voditelj projekta izgradnje zgrade Centrale SPAR Hrvatska.

“Izgradnja centralne zgrade SPAR Hrvatska važan je kapitalni projekt i novi iskorak za naše poslovanje. Ova investicija potvrđuje našu dugoročnu predanost hrvatskom tržištu i predstavlja važan korak nakon više od 20 godina uspješnog rada u Hrvatskoj, tijekom kojih prvi put dobivamo vlastitu upravnu zgradu. Naš je cilj zaposlenicima osigurati najmodernije i funkcionalne uvjete rada koji potiču suradnju, inovativnost i zadovoljstvo, uz poštivanje najviših standarda održivosti i energetske učinkovitosti”, kaže direktor SPAR Hrvatska Goran Vukelić.

“SPAR Hrvatska dugogodišnji je član Hrvatske udruge poslodavaca i važan primjer poduzeća koje kontinuirano ulaže u rast, razvoj i stvaranje kvalitetnih radnih mjesta. Ova nova investicija pokazuje koliko su predanost, dugoročna vizija i odgovorno poslovanje ključni za uspjeh na hrvatskom tržištu. Posebno pozdravljamo činjenicu da SPAR i u ovom projektu daje prednost održivosti i domaćem znanju, što doprinosi jačanju hrvatskog gospodarstva u cjelini.

“Investicija u projekt, vrijedna 30 milijuna eura, uvelike će unaprijediti poslovanje te omogućiti najmodernije i sigurnije uvjete rada za zaposlenike SPAR-a. Takva ulaganja ne samo da doprinose učinkovitosti i inovacijama, već i podižu standarde radnog okruženja, motiviranosti i zadovoljstva zaposlenika. SPAR tako još jednom potvrđuje svoju predanost stvaranju kvalitetnih radnih mjesta i dugoročnoj brizi o svojim zaposlenicima, koji su ključni pokretači uspjeha tvrtke. HUP s ponosom prati uspjehe svojih članova i nastavit će zagovarati poslovno okruženje koje potiče ovakve investicije i razvojne iskorake“, izjavila je Irena Weber, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca, partnera s kojim SPAR Hrvatska svakodnevno radi na boljoj regulativi.

“Zgrada je projektirana i bit će izgrađena prema najvišim standardima održivosti, bez fosilnih goriva, s fokusom na energetsku učinkovitost, očuvanje resursa i zdravu radnu okolinu. Dodatno nas posebno ispunjava ponosom činjenica da se u ovom projektu oslanjamo na hrvatsko znanje i stručnost – od projektanata raznih struka, preko nadzora, do velikog broja domaćih izvođača“, zaključio je Damir Županić, direktor posebnih projekata SPAR Hrvatska ističući suradnji s Projektgradnjom plus d.o.o. kao glavnog izvođača.