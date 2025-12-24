Promet industrije 2,4 posto veći na godišnjoj razini

Ukupni promet industrije u listopadu bio je 2,4 posto veći u odnosu na isti lanjski mjesec, dok je u odnosu na ovogodišnji rujan pao za 0,2 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u srijedu.

Ukupni kalendarski prilagođen promet industrije u listopadu je u usporedbi s listopadom prošle godine na domaćem tržištu porastao za 5,8 posto, dok je na nedomaćem pao za 1,5 posto.

U odnosu na rujan ove godine, u listopadu je ukupni sezonski i kalendarski prilagođen promet industrije na domaćem tržištu pao za 0,2 posto, a na nedomaćem za 0,5 posto.

Prema glavnim industrijskim grupacijama (GIG), u listopadu je na godišnjoj razini ukupna prodaja intermedijarnih proizvoda porasla za 5,8 posto, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 4,9 posto i trajnih proizvoda za široku potrošnju za 4,2 posto.

Istodobno je ukupna prodaja kapitalnih proizvoda pala za pet posto i energije za 3,7 posto.

U usporedbi s rujnom 2025., u listopadu je ukupna prodaja kapitalnih proizvoda bila manja za 7,9 posto, trajnih proizvoda za široku potrošnju za 4,8 posto i netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 2,6 posto.

Nasuprot tome, ukupna prodaja energije veća je za 35,5 posto i intermedijarnih proizvoda za 2,9 posto, pokazuju podaci DZS-a.

