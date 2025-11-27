Promet industrije 6,6 posto veći na godišnjoj razini

Ukupni promet industrije u rujnu bio je 6,6 posto veći u odnosu na isti lanjski mjesec, dok je u odnosu na ovogodišnji kolovoz veći za 2,7 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u četvrtak.

Ukupni kalendarski prilagođen promet industrije u rujnu je u usporedbi s istim mjesecom 2024. porastao na domaćem tržištu za 8,9 posto, a na nedomaćem za 6,3 posto.

U odnosu na kolovoz ove godine, u rujnu je ukupni sezonski i kalendarski prilagođen promet industrije na domaćem tržištu porastao za 3,5 posto, a na nedomaćem za 7,5 posto.

Prema glavnim industrijskim grupacijama, u rujnu je najviše na godišnjoj razini porasla prodaja intermedijarnih proizvoda, za 11,1 posto, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 10,8 posto i kapitalnih proizvoda za 10,2 posto. S druge strane, ukupna prodaja trajnih proizvoda za široku potrošnju manja je za 28 posto, a energije za 5,1 posto.

U usporedbi s kolovozom 2025., u rujnu je ukupna prodaja energije bila veća za 13,5 posto, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 9,3 posto, trajnih proizvoda za široku potrošnju za 6,9 posto i intermedijarnih proizvoda za 4,2 posto. Nasuprot tome, ukupna prodaja kapitalnih proizvoda bila je manja za 0,2 posto, podaci su Državnog zavoda za statistiku.

