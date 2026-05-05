Promjene u Upravi KentBanke uz fokus na kontinuitet i daljnji strateški razvoj

KentBank d.d., domaća banka koja je dio Süzer grupe, napravila je promjene u sastavu i organizaciji rada Uprave.

Aleksandra Cvetković prestala je obnašati funkciju članice Uprave, a njezine odgovornosti preuzimaju postojeći članovi Uprave, čime Banka osigurava kontinuitet u poslovanju i provedbi strateških ciljeva. Banka zahvaljuje Aleksandri Cvetković na dosadašnjoj suradnji. Nova raspodjela odgovornosti unutar Uprave dodatno će pridonijeti operativnoj učinkovitosti i daljnjem razvoju Banke.

U skladu s novom podjelom odgovornosti, Hasan Ecesoy, predsjednik Uprave, uz postojeće odgovornosti preuzima upravljanje Sektorom informatike te Sektorom razvoja softvera i digitalne transformacije. Ovim korakom KentBank dodatno jača svoj fokus na tehnološku modernizaciju, što je potvrđeno lansiranjem inovativne mobilne bankarske aplikacije KentPro, uz istodobno pokretanje programa preuzimanja i daljnjeg razvoja temeljnog internog bankarskog sustava.

Ivan Babić, član Uprave, preuzima odgovornost za Sektor prodaje u segmentu stanovništva, Sektor proizvoda i strategije te Sektor prodaje i marketinga na digitalnim kanalima. Objedinjavanjem svih prodajnih funkcija unutar jedinstvene organizacijske cjeline, Banka želi unaprijediti poslovanje i operativnu učinkovitost.

Nikolina Cvitanović, članica Uprave, nastavlja obnašati svoje dosadašnje odgovornosti te je nadležna za bankarske operacije, upravljanje i kontrolu rizika te sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

KentBank nastavlja s provedbom svoje strategije usmjerene na stabilan rast, digitalnu transformaciju i unaprjeđenje usluga za klijente.