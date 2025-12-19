Prosječna neto plaća realno viša za 5,9 posto, evo koliko iznosi

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Hrvatskoj iznosila je za listopad 1.470 eura, što je na godišnjoj razini nominalno više za 9,7, a realno za 5,9 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u petak.

U odnosu na plaću za rujan ove godine, prosječna neto plaća za listopad bila je nominalno viša za jedan, a realno za 0,4 posto.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za listopad isplaćena je u zračnom prijevozu, u iznosu od 2.397 eura, a najniža u proizvodnji odjeće, u iznosu od 948 eura.

Medijalna neto plaća za listopad iznosila je 1.281 euro. To znači da je polovica zaposlenih u pravnim osobama imala plaću do tog iznosa, a polovica iznad njega. Medijalna neto plaća za listopad viša je odnosu na rujan za 1,7 posto, a u odnosu na listopad lani za 10,4 posto.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za listopad iznosila je 7,91 euro, što je u odnosu na rujan niže za 3,2 posto, a u odnosu na listopad prošle godine više za 9,7 posto.

U listopadu je bio prosječno 181 plaćeni sat, što je u odnosu na rujan više za 4,6 posto. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti vodeni prijevoz (193), a najmanji u djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (171).

Za razdoblje od siječnja do listopada ove godine prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama iznosila je 1.440 eura, što je u odnosu na isto razdoblje 2024. nominalno više za 10,1 posto, a realno za 6,2 posto.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za listopad iznosila je 2.045 eura, što je u odnosu na rujan nominalno više za jedan posto, a realno za 0,4 posto. U odnosu na listopad lani ta je plaća bila nominalno viša za 10,2 posto, a realno za 6,4 posto.