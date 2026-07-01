Prosječna neto plaća za travanj u Hrvatskoj 1.552 eura

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za travanj ove godine iznosila je 1.552 eura, što je nominalno više za 7,9 posto u odnosu na godinu ranije, a realno, odnosno kad se uzme u obzir inflacija, za dva posto, objavio je u srijedu Državi zavod za statistiku (DZS).

U odnosu na ovogodišnji ožujak, međutim, prosječna neto plaća niominalno je niza za 0,2, a realno za 1,8 posto.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za travanj 2026. isplaćena je u djelatnosti računalna infrastruktura, obrada podataka, usluge poslužitelja i ostale informacijske uslužne djelatnosti, u visini od 3.077 eura, a najniža u djelatnosti proizvodnja odjeće, 986 eura.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome za travanj bila je 2.180 eura, što je u odnosu na lanjski travanj nominalno viša za 9,1 posto, a realno za 3,1 posto više. U odnosu na ožujak to je, pak, nominalno niže za 0,1, a realno za 1,7 posto, podaci su DZS-a.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za travanj 2026. bila je u djelatnosti računalna infrastruktura, obrada podataka, usluge poslužitelja i ostale informacijske uslužne djelatnosti, u iznosu od 4.762 eura, a najniža u djelatnosti proizvodnja odjeće, 1.309 eura.



Medijalna neto plaća za travanj ove godine bila je 1.319 eura, što je u odnosu na ožujak 2026. više za 0,2 posto, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 8,3 posto. Medijalna plaća pokazuje da 50 posto zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od medijana, a ostali jednaku ili veću od medijana.

Medijalna bruto plaća, pak, bila je 1.810 eura, što je u odnosu na ožujak 2026. više za 0,3 posto, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 9,3 posto.