Prosječna plaća za siječanj 1.511 eura, dvije trećine zaposlenih imaju manje

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Hrvatskoj iznosila je za siječanj ove godine 1.511 eura, što je na godišnjoj razini nominalno više za 8,5, a realno za 4,9 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u petak.

U odnosu na plaću za prosinac 2025. godine, prosječna neto plaća za siječanj ove godine bila je nominalno viša za 1,1 posto, a realno za 0,8 posto.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za siječanj ove godine isplaćena je u djelatnosti zračnog prijevoza, u iznosu od 2.352 eura, a najniža u djelatnosti proizvodnje odjeće, u iznosu od 986 eura.

Prema izvješću DZS-a, medijalna neto plaća za siječanj 2026. iznosila je 1.304 eura, što znači da je polovina zaposlenih imala manje, a polovina više od toga iznosa. U odnosu na prosinac 2025. medijalna plaća u siječnju je bila viša za 1,9 posto, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 8,7 posto.

Oko dvije trećina zaposlenih s plaćom manjom od prosječne

Distribucija neto plaća prema decililma pokazuje da je deset posto zaposlenih imalo plaću za siječanj do 859 eura, dvadeset posto do 950, a 30 posto do 1.048 eura. Do 1.169 eura iznosila je siječanjska plaća za 40 posto zaposlenih, a potom slijedi medijalna plaća od 1.304 eura. Plaću do 1.464 eura imalo je 60 posto zaposlenih, a do 1.644 eura 70 posto. To znači da je prosječna plaća između ta dva pokazatelja, što znači da je oko dvije trećine zaposlenih imalo plaću manju od prosječne.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za siječanj 2026. iznosila je 2.114 eura, što je u odnosu na prosinac 2025. nominalno više za 1,3 posto, a realno za jedan posto.

Na godišnjoj je razini prosječna bruto plaća nominalno bila viša za 9,8 posto, a realno za 6,2 posto.

Kao i kod neto plaća, najviša prosječna mjesečna bruto plaća za siječanj 2026. bila je u zračnom prijevozu, u iznosu od 3.432 eura, a najniža u proizvodnji odjeće, u iznosu od 1.311 eura.

U siječnju ove godine bila su prosječno 174 plaćena sata, što je u odnosu na prosinac 2025. manje za 3,9 posto. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti vodni prijevoz (187), a najmanji u djelatnostima socijalne skrbi bez smještaja (163).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za siječanj ove godine iznosila je 8,46 eura, što je u odnosu na prosinac 2025. više za 5,2 posto, a u odnosu na siječanj lani za 13 posto, pokazuju podaci DZS-a.